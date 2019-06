Heißester Tag des Jahres – Badegäste genießen Abkühlung

Lampertheim.Der bislang heißeste Tag des Jahres ließ am Sonntag auch in Lampertheim die Schwimmbadkasse kräftig klingeln. Bei Außentemperaturen von über 30 Grad im Schatten suchten die Badegäste Abkühlung vor allem im Schwimmer- (25 Grad) und im Nichtschwimmerbecken (22 Grad). Der Badesee entpuppte sich mit gerade mal 18 Grad als noch ziemlich frisch. Sommerliches Wetter hatte bereits an Christi Himmelfahrt, dem Brückentag und dem gesamten Wochenende viele Besucher in die Lampertheimer Biedensand Bäder gelockt. Eröffnet worden war die Freiluftsaison dort am 15. Mai – wenig spektakulär und bei eher herbstlichen Temperaturen. / lex

© Südhessen Morgen, Montag, 03.06.2019