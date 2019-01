Heizöl läuft in Lagerhalle aus

Lampertheim.Eine große Menge von ausgelaufenem Heizöl hat am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr einen Feuerwehreinsatz bei der Firma Beton Pfenning im Küblinger Weg ausgelöst. Laut Stadtbrandinspektor Klaus Reiber sei ein technischer Defekt an der Heizungsanlage die Ursache für das Austreten des Heizöls gewesen. Die Flüssigkeit hatte sich im Hallenlager auf einer Fläche von mehr als 100 Quadratmetern zentimeterdick verteilt. Die Brandschützer nahmen das Öl mit einem Bindemittel auf. Die gesamte Masse wurde laut Reiber an eine Spezialfirma übergeben, die das Öl fachgerecht entsorgen wird. Dem schnellen Einsatz der Feuerwehr sei es auch zu verdanken, dass kein Öl ins Freie oder ins Grundwasser gelangen konnte, was schädlich für die Umwelt gewesen wäre, so der Stadtbrandinspektor. lia (Bild: Nix)

