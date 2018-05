Anzeige

Rosengarten.Peter Gutschalk vom „Schlappschnuuttheater“ und „MundARTisch“ begeisterte mit der Premiere seiner Bühnenshow „MundART…alla geht doch!“ im Dorfgemeinschaftshaus am Freitagabend und bot damit einen attraktiven Einstieg in die drei Festtage der Rosengärtner Erdbeerkerwe.

Vom ersten Satz an hatten ihn die Zuschauer in ihr Herz geschlossen. Die Rosengärtner, so Gutschalk, seien für ihn Helden im Dreiländereck: die Wormser Bachputzer vor der Brust, die Bürstädter Messerstecher im Rücken und die Kernstadt am Allerwertesten. Rosengarten habe viel mehr zu bieten als Blitzer, Spargel und Erdbeeren. Dort lebten Menschen, einfach weil es schön sei.

Keine Probleme mit „Alla(h)“

Für Gutschalk sei es eine Ehre, das Fest kulturell zu eröffnen. Die Mundart der Gegend habe einfach etwas: „So hatten wir noch nie ein Problem mit ‚alla‘ und Allah nicht mit uns.“ In der Muddasprooch hieß es schon immer ‚alla‘, auch als es hier noch gar keine Muslime gab.