„Fulda war ein Volltreffer“

Das abschließende Fazit der Fahrt fiel aus Sicht der Organisatoren positiv aus: „Alles in allem lief das Programm sehr glatt, was vor allem daran liegt, dass in diesem Jahr noch etwas mehr Arbeit als sonst in die Vorbereitung gesteckt wurde. Wir haben Kinder und Jugendliche stärker als üblich voneinander getrennt, was zwar mehr Aufwand bedeutet hat, uns aber auch mehr Möglichkeiten geboten hat, unser Programm altersgerecht anzupassen“, erklärte Marcel Kranz, Leiter der Bibliser KAB-Freizeit. „Fulda als Reiseziel 2018 hat sich zudem für uns als Volltreffer herausgestellt. Die Räumlichkeiten der Jugendherberge waren großzügig, das Außengelände bot uns viele Möglichkeiten und das zuvorkommende und hilfsbereite Herbergsteam hat uns bei unserem Programm immer wieder unterstützt und ausgeholfen“, fasste Kranz zufrieden zusammen. Auch die Innenstadt Fuldas, die sowohl bei einer Gruppenrallye als auch bei einem Tagesausflug ausgiebig erkundet werden konnte, hatte einiges zu bieten und wird mit ihren abwechslungsreichen Stadtparks und dem eindrucksvollen Barockschloss den Teilnehmern und dem Betreuerteam in guter Erinnerung bleiben.

Wie in den vergangenen Jahren lädt auch 2018 das Betreuerteam zum Nachtreffen der KAB-Freizeit ein, das am 11. August um 16 Uhr im Bibliser Pfarrzentrum stattfinden soll. In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen werden an diesem Nachmittag Erinnerungen der vergangenen Freizeit in Fulda ausgetauscht, die Fotos der Woche geteilt und erste Informationen über das Reiseziel des kommenden Jahres angekündigt.

Sowohl Kinder und Jugendliche als auch ihre Eltern sind willkommen, und auch Interessierte sind eingeladen, sich einen Eindruck über Freizeit und Programm zu verschaffen und mit den Betreuern ins Gespräch zu kommen. dk

Freitag, 27.07.2018