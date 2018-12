Helfen, Leben zu retten

Lampertheim.Auch in den ersten Wochen des Jahres sind viele Blutspenden nötig, um Kliniken mit den lebensrettenden Präparaten zu versorgen. Daher bittet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bereits am Sonntag, 30. Dezember, 12 bis 16 Uhr, um eine Blutspende im Technischen Zentrum Lampertheim, Florianstraße 6.

Einige Patienten haben schon für das neue Jahr einen Operationstermin erhalten. Andere benötigen auch über die Feiertage dringend regelmäßige Bluttransfusionen. Ein Beispiel hierfür sind Krebspatienten und Patienten mit Blutanämie. Hierfür ist der DRK-Blutspendedienst dringend auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen.

Vorräte können aufgrund der kurzen Haltbarkeit einiger Blutbestandteile nicht angelegt werden. Beispielsweise sind die Thrombozytenpräparate, die hauptsächlich in der Krebstherapie eingesetzt werden, nur maximal vier Tage haltbar. Daher bittet das DRK in diesen Tagen um ein besonderes Geschenk in Form einer Blutspende.

Eine Stunde einplanen

Für einen gesunden Menschen ist es nur ein kleiner Aufwand. Einige Menschen vergessen diese Spende jedoch niemals: der Empfänger, dem durch die Blutspende das Leben gerettet werden konnte, und seine Angehörigen und Freunde.

Als besonderes Dankeschön erhalten alle Freiwilligen für ihre Blutspende bei einem Termin beim DRK in Hessen und Baden-Württemberg in der Zeit vom 17. bis 31. Dezember eine Thermoskanne im DRK-Design.

Blut spenden kann jeder Gesunde vom 18. bis zum 73. Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Ihren Personalausweis sollten die Spender ebenfalls mitbringen. red

