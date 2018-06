Anzeige

LAMPERTHEIM.Eigentlich nehmen alleinerziehende Elternteile am „Spagat“-Programm des Diakonischen Werks und des kommunalen Jobcenters „Neue Wege Bergstraße“ teil, um selbst den Wiedereinstieg in die Berufswelt zu schaffen. Dabei denken sie aber nicht nur an sich, sondern auch an andere. Elf Mütter und ein Vater des laufenden Programms haben gesammelt, um zu helfen. Am Morgen übergaben sie gemeinsam mit den Diakonie-Mitarbeitern Spendenpakete mit Hygieneartikeln und Kleidung an Wohnungslose.

Das Projekt hatten die Teilnehmer vorher in Eigenregie geplant und umgesetzt. „Kontakt zu Ämtern, Organisationen oder Firmen stellen sie selbst her. Wir stehen nur beratend zur Seite“, erklärte Spagat-Mitarbeiterin Edith Harter bei einem Pressegespräch.

Insgesamt haben die Alleinerziehenden Sachspenden für rund 30 Personen von den Lampertheimer Drogeriemärkten „dm“ und „Müller“ eingesammelt. Darüber hinaus haben sie Kleiderspenden für die Obdachlosen organisiert.