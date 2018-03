Anzeige

HÜTTENFELD.Mit Bollerwagen, Warnwesten und unzähligen Müllsäcken haben am Samstagmorgen mehr als 50 Hüttenfelder bei der Aktion „Sauberen Gemarkung“ Forst und Feld durchstreift. Als Start- und Zielpunkt diente der Sportplatz des Stadtteils, wo es nach getaner Arbeit eine Zusammenkunft mit Speis und Trank gab.

Pünktlich um 9 Uhr gab Ortsvorsteher Karl Heinz Berg den Startschuss am Hegwald. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer war als „Mutmacher“ vorbeigekommen und gab den freiwilligen Helfern sein Dankeschön im Namen der Stadt mit auf den Weg. „Es ist toll, dass sich so viele engagierte Bürger finden, die sich um den Dreck anderer kümmern“, so der Rathauschef. Im ganzen Stadtgebiet seien zur „Sauberen Gemarkung“ insgesamt rund 430 Menschen unterwegs.

In Hüttenfeld machten sich die Helfer in drei Gruppen an die Arbeit. Allein das Litauische Gymnasium war mit 30 Schülern und Lehrern dabei, die sich besonders um die Gefilde rund um ihre Schule kümmerten.