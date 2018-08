Anzeige

Mobbing, Stalking und Gewalt

Über ihre Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lampertheim informierte Sonja Niederhöfer das Gremium. Die Hofheimerin, die lange Jahre als Erzieherin in der kommunalen Kindertagesstätte ihres Ortsteils tätig war, arbeitet seit dem Jahr 2000 als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. „Eine meiner internen Hauptaufgaben ist die Überwachung der Gleichstellungsgesetzgebung und deren Durchsetzung in der Praxis“, erläuterte Niederhöfer ihre Arbeit in der Verwaltung.

Sie unterstützt – in enger Zusammenarbeit mit dem Personalrat – als Ratgeberin und vertrauensvolle Ansprechpartnerin ihre Kolleginnen und Kollegen nicht nur bei der Umsetzung des Frauenförderplans, sondern auch bei der Bewältigung vieler kleinerer zwischenmenschlicher Probleme im Berufsalltag.

Bei ihrer externen Arbeit hat es Sonja Niederhöfer außerdem tagtäglich mit Problemen in den Bereichen „häuslicher Gewalt, Mobbing, Stalking oder sexueller Gewalt“ zu tun. Sie hilft Betroffenen beispielsweise bei der Suche nach einem Platz im Frauenhaus oder begleitet Opfer zur Polizei. Zusätzlich bearbeitet sie frauenrelevante, politische Themen über die Stadtverwaltung hinaus in enger Zusammenarbeit mit anderen Beauftragten und Vertretern von Kommunen, Verbänden und den Kirchengemeinden.

Hemmschwellen für Senioren

Ab dem 1. Oktober wird Stephanie Rapp für die Beratung von Senioren zuständig sein. Zusätzlich zu ihrer Arbeit in der Seniorenbegegnungsstätte, die die gebürtige Bürstädterin schon seit 2010 ausübt, wird sie dann Senioren auch zu Hause aufsuchen.

„Trotz des großen Veranstaltungsangebots gibt es für viele ältere Mitbürger oft eine hohe Hemmschwelle, selbst aktiv zu werden, um mit ihren Problemen und Nöten fertig zu werden oder sie auch nur in Angriff zu nehmen“, erklärt Rapp. Das soll sich nun durch die sogenannte aufsuchende Arbeit ändern.

„Dabei bin ich natürlich gerade am Anfang auf die Zusammenarbeit mit allen Institutionen angewiesen und auf die Hinweise von Nachbarn und Familienangehörigen“, weiß Stephanie Rapp um ein Hauptproblem in der Anlaufphase. Hausbesuche, viel Netzwerkarbeit und eine enge Kooperation mit der schon vorhandenen Seniorenberatung werden dabei nötig sein. beh

