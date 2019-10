Hemsbach als Prüfstein für Kegler

Lampertheim.Am vierten Spieltag hat sich für die Lampertheimer Bundesliga-Kegler Hemsbach nicht als gutes Pflaster erwiesen. In einer hochklassigen Partie unterlagen die Lampertheimer bei ihrem Gastspiel in Hemsbach der SG 25 Viernheim/Hemsbach.

In einer spannenden Partie gingen die Lampertheimer in der auf über vier Bahnen ausgetragen Begegnung mit Ralf Schmidt und Holger Thiemig im Startpaar auf die Hemsbacher Bahnen. Holger Thiemig brauchte an diesem Tag einen längeren Anlauf, um zu seiner gewohnten Form zu finden. Nach mäßigen ersten 100 Wurf steigert er sich im dritten Durchgang (247) und spielte sich auf seiner Schlussbahn mit 238 Holz auf ein Gesamtresultat von 925 Holz. Gegen das Duo Burkhard/Bender (947) musste er allerdings 22 Zähler abgeben.

Ralf Schmidt startete auf seinen ersten 100 Wurf mit 485 Holz und konnte dem stark aufspielenden Andy Pulver (510) Paroli bieten. Doch bei seinem dritten Durchgang musste Schmitt mit Kniebeschwerden ausgewechselt werden und Thomas Geyer übernahm. Mit zwei ordentlichen Durchgängen (446) musste er allerdings dem bis dahin besten Kegler Pulver (980) ziehen lassen, was weitere 38 Minus- Zähler bedeutete.

Im Mittelpaar setzten Bernd Günderoth und Patrik Strech alles daran, diesen Rückstand zu verringern. Patrik Strech legte mit 249 Holz im ersten Durchgang die beste Marke vor. Er konnte seine Leistung konstant halten und lief am Ende bei 949 Holz ein. Allerdings hatte er an diesem Tag den wie entfesselt spielenden und Tagesbesten Alexander Flaschka (1063) gegen sich. Die 114 Minus- Zähler waren dann auch die Vorentscheidung.

Akzente gesetzt

Daran änderte auch der gut aufspielende Bernd Günderoth nichts, der in seinen beiden Mitteldurchgängen (258/255) Akzente setzen konnte. Am Ende hatte er 964 Holz auf der Tafel stehen. Gegen Mario Frank (937) konnte er zwar 27 Holz gutmachen, aber den Rückstand nicht wesentlich vermindern.

Mit 147 Holz Rückstand gingen Steffen Back und Kevin Günderoth auf die Bahnen, um doch noch für ein Wunder zu sorgen. Zwar starteten auch sie in ihrem ersten Durchgang recht verhalten, legten dann aber mächtig los. Steffen Back spielt danach drei blitzsaubere Durchgänge (249/251/250) und machte mit seinen 971 Holz 15 Zähler gegen Lars Roman (956) gut.

Auch Kevin Günderoth steigerte sich im zweiten Durchgang auf 263 Holz, um mit seiner Schlussbahn (256) die Tagesbestleistung der Spargelstädter mit 983 Holz zu erzielen. Auch er konnte gegen André Engel (939) insgesamt 44 Holz gut machen, doch am Ende konnte die 5822:5724-Niederlage nicht vermieden werden. Um die Partie zu drehen, wäre ein Einbruch im Schlusspaar bei den Hausherren nötig gewesen. Dennoch sind die Lampertheimer mit der gezeigten Leistung zufrieden. Sie hoffen nun, dass sich Ralf Schmitt schnell erholt und schon am kommenden Wochenende wieder zur Verfügung steht, wie Mannschaftsführer Kevin Günderoth unterstreicht.

Zweite müht sich redlich

Auch die zweite Mannschaft hatte es im Parallelspiel mit der Zweiten von 25 Viernheim/Hemsbach zu tun. Zuharid Gibic (908) und Armin Münzenberger (852) fingen sich einen 127 Holz-Rückstand ein. Justin Krämer (918) und Kevin Münch (943) konnten 23 Zähler gutmachen. Das Schlussduo Karlheinz Fellner (934) und der tagesbeste Lampertheimer, Peter Suppes (969), mühten sich redlich, konnten aber die knappe 5557:5524 Niederlage nicht verhindern.

Besser machte es die dritte Mannschaft, die mit 5066:4918 beide Punkte in der Biedensandhalle behielt. Karl Jeude dominierte mit seiner Tagesbestleistung von 904 Holz die Partie und wurde von Pascal Baumann(861) und Marcel Dalinger (808) unterstützt. In der zweiten Spielhälfte ließen Oliver Beisel (845), Angelo Barbagallo (836) und Reinhold Beyerlein (812) nichts mehr anbrennen und sicherten den Erfolg ab.

Auch die Vierte fuhr gegen TV 77 Waldhof/Sandhofen einen ungefährdeten 2583:2487-Erfolg ein. Geführt von Hans-Jürgen Kuhbach (456), Hans Schader (443), Manfred Röhrig (439), Harry Bopp (433), Norman Unterhauser (413) und Günter Richter (400) kamen die Gastgeber nie in Bedrängnis. red

