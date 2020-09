Herbstferien ohne Langeweile

Lampertheim.Die Jugendförderung der Stadt Lampertheim bietet in der ersten Herbstferienwoche ein Freizeitprogramm für Kinder zwischen sechs und elf Jahren an. Spaß und Spannung sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Wichtig für die Eltern: Es können nur Jungen und Mädchen teilnehmen, die für die jeweiligen Veranstaltungen angemeldet werden. Außerdem führt das Theaterensemble Freie Bühne Neuwied am Mittwoch, 7. Oktober, im Schwanensaal ein Piratenmusical auf.

Das Ferienprogramm beginnt mit der Aktion „Herbstspaß in der Zehntscheune Teil 1“ am Montag, 5., und Dienstag, 6. Oktober. Jeweils von 9 bis 15 Uhr können die Kinder hier kreativ sein, zum Beispiel beim Kürbisschnitzen oder -bemalen und Dekorationen für die Herbstzeit Basteln. PC-begeisterte Kinder dürfen herbstliche Spiele programmieren. Auch einfach nur mit Freunden spielen und sich gemeinsam etwas vom Schulalltag erholen, ist möglich, heißt es in der Pressemittelung der Stadt. Veranstaltungsort ist die Zehntscheune in der Römerstraße. In der Teilnehmergebühr von 20 Euro sind ein Mittagssnack, Getränke sowie das Bastel- und Spielmaterial enthalten.

Am Mittwoch, 7. Oktober, 14.30 Uhr, präsentieren die Jugendförderung und cultur communal der Stadt Lampertheim das Theaterensemble Freie Bühne Neuwied im Schwanensaal. Mit dem Stück „Die Piratenprinzessin“ wird ein Piratenmusical mit Großpuppen und Schauspielern zu sehen sein.

Lucy, die Tochter des berühmten Piraten White Bird, soll bald das Kommando übernehmen und die erste Piratenkapitänin werden. Doch der böse McMonkey hält davon gar nichts und versucht alles, um dies zu verhindern. Lucy hat so manches Abenteuer zu überstehen. Karten für „Die Piratenprinzessin“ sind für acht Euro (Erwachsene) und fünf Euro (Kinder) im Modehaus Horlé, Kaiserstraße 19, Telefon: 06206/22 39, erhältlich. Es gibt keine Tageskasse. Die Veranstalter bitten darum, geltende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Am Donnerstag, 8., und Freitag, 9. Oktober, folgt „Herbstspaß in der Zehntscheune, Teil 2“. Dabei sollen wieder Kreativität, Spaß und Spiel im Vordergrund stehen. Die Teilnehmergebühr beträgt auch hier 20 Euro, inklusive Mittagssnack, Getränken, Bastel- und Spielmaterial.

Eine Anmeldung ist nur für jeweils zwei Tage möglich (5./6. Oktober oder 7./8. Oktober), nicht aber für einzelne Tage.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.09.2020