Herbstliche Olympiade

Mit herbstlichen Früchten wird beim Nabu gespielt und gebastelt. © Berno Nix

Lampertheim.Zur Herbstolympiade lädt die Jugendgruppe des Lampertheimer Naturschutzbundes (Nabu) Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren für Samstag, 24. Oktober, 10 bis 12 Uhr in die NABU-Storchenstation ein. In Disziplinen wie Saftpressen, Löffel-Zapfenlauf, Samen-Tasten und Kastanien-Zielwurf können die Kinder spielerisch etwas über die Natur im Herbst erfahren. Robuste Kleidung und Anmeldung sind notwendig. Die sind per E-Mail an info@nabu-lampertheim.de möglich. Die Kinder können gern selbst gesammelte Herbstfrüchte wie Äpfel und Kastanien mitbringen. Bei Regen entfällt die Aktion allerdings. Die Zufahrt zur Storchenstation befindet sich im Sandtorferweg zwischen den Hausnummern 107 und 109, nach 250 Metern geht es rechts. red

