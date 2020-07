Herren 30 freuen sich über 3:3

Lampertheim.Die in der Tennis-Gruppenliga beheimateten Damen 50 des TC Rot-Weiss Lampertheim (TCL) machten es auch am zweiten Spieltag spannend und bezwangen die zweite Vertretung von Rosenhöhe Offenbach mit 5:4. Bis zum Schluss zitterten die Gastgeberinnen um den Sieg. 3:3 hieß es nach den Einzeln, in denen Monika Pourikas (6:2/6:3), Heike Kohler (6:3/7:5) und Petra Hill (6:4/5:7/13:11) für die Gastgeberinnen punkteten. An Nummer eins bis drei gingen die Rot-Weissen durch Marion Martin (3:6/5:7), Jutta Schmottlach (6:2/1:6/8:10) und Katharina Götz (4:6/3:6) leer aus. Nach einstündiger Regenunterbrechung setzten die neuformierten Doppel den Spielbetrieb fort. Hill/Kohler (3:6/4:6) patzten, während Andrea Kornas/Götz (6:3/6:1) in zwei Sätzen siegten, so dass der ganze Druck wie in der Vorwoche auf dem Duo Petra Coconcelli/Monika Pourikas (6:4/6:3) lastete, das nur im ersten Satz etwas Mühe hatten, bis der siegbringende Punkt eingefahren war.

Herren 40 mit Remis

Mit den Herren 40 haben die Lampertheimer ein weiteres Team auf Landesebene in der Verbandsliga am Start. Bei der MSG Köppern/Burgholzhausen (3:3) gelang der erste Punktgewinn, der die Lampertheimer mit nunmehr 1:3-Zählern dennoch auf den letzten Platz abrutschen ließ. Holger Schmitt (3:6/7:5/10:6) und Jens Dederichs (6:4/4:6/15:13) bewiesen im Tiebreak den längeren Atem, glichen die Zweisatzniederlagen von Michael Wagner (2:6/4:6) und Christian Becker (5:7/2:6) aus, so dass die Entscheidung auf die Doppel vertagt wurde. Becker/Schmitt (6:4/6:3) behielten hierbei die Oberhand, Wagner/Dederichs (3:6/6:7) verpassten einen weiteren Punkt, um beide Zähler mit auf die Heimreise nehmen zu können.

Für die Herren 30 gab es in der Bezirksoberliga im Heimspiel gegen Viernheim ein 3:3. An Nummer eins und zwei gaben Thomas Brückmann (3:6/2:6) und Markus Baum (1:6/3:6) ihre Begegnungen ab. Dafür war auf Matthias Hummel (6:2/6:1) und Rik Wegerle (6:1/6:2) Verlass, die ihre Mannschaft im Spiel hielten. Rik Wegerle war an der Seite von Steffen Götz im gemeinsamen Doppel (6:2/6:2) auch am dritten Lampertheimer Punkt beteiligt. Es hätte durchaus zum Gesamtsieg reichen können, doch Brückmann/Hummel (3:6/6:4/5:10) kämpften im Tiebreak vergeblich.

Mit einem glatten 6:0-Auswärtssieg beim TCB 2000 Darmstadt starteten die Herren 50 erfolgreich in die Bezirksoberligasaison. Vier siegreiche Einzel durch Jochen Bihl (6:3/6:4), Wolfgang Geier (6:3/6:1), Jörg Geister (6:2/6:2) und Frank Umland (6:0/6:0) ebneten den Lampertheimer Routiniers den Weg zum Auftaktsieg. Obwohl die Entscheidung somit frühzeitig gefallen war, legten die Gäste in den Doppeln mit Bihl/Umland (7:6/2:6/10:3) und Geier/Geister (7:6/6:1) motiviert nach.

Die ursprünglich in Waldorf angesetzte Begegnung der Herren 60 wurde auf den heutigen Samstag, 4. Juli, um 10 Uhr verlegt.

Niederlage für Kreisliga-Team

Sowohl die Herren 1 als auch die Herren 2 des TC Rot-Weiss gingen am zweiten Spieltag leer aus. Nach dem Auftaktsieg gegen Groß-Umstadt in der Bezirksliga A hatten sich die Herren 1 im Heimspiel gegen Spitzenreiter TC Michelstadt (2:4) mehr erhofft. Mehr als zwei Zähler durch Michael Schäfer (2:6/6:2/13:11) und das Doppel Rösner/Schäfer (6:3/6:1) sprangen jedoch nicht heraus. Das Doppel Geister/Heilmaier (3:6/6:3/6:10) verpasste knapp den durchaus möglichen Punktgewinn. In den vorangegangenen Einzeln verloren Frederic Geister (1:6/2:6), Philipp Rösner (2:6/5:7) und Nikolas Heilmaier (4:6/5:7).

Dem in der Kreisliga A weiterhin verlustpunktfreien TC Riedstadt 2 musste sich das zweite Lampertheimer Herrenteam ebenfalls mit 2:4 geschlagen geben. Die Heimpleite bahnte sich bereits in den Einzeln von Kaan Bauer (1:6/3:6), Simon Einsiedel (6:4/2:6/9:11), Maurice Docter (6:2/6:3) und Marc-Andre Tzschupke (3:6/7:6/5:10) an. Ärgerlich für den TCL, dass gleich zwei Partien im Tiebreak verloren gingen. In den Doppeln reichte es für Einsiedel/Tzschupke (6:4/6:0) für einen Erfolg. Bauer/Docter (2:6/1:6) gaben ihre Partie ab. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.07.2020