Herren 30 weiterhin auf der Siegerstraße

Anzeige

Bezirksliga Damen

TCL – TC Ober-Roden II 5:4

Auch das Damenteam war mit einem Heimsieg erfolgreich und wahrte sich die Chancen auf einen Aufstiegsplatz. Bei hochsommerlicher Hitze hatten die jungen Damen nicht nur mit dem Gegner zu kämpfen, sondern auch die glühende Sonne verlangte ihnen einiges ab. Mit Gleichstand nach den Einzeln konnten die Lampertheimerinnen mit zwei erfolgreichen Doppeln den Gesamtsieg zum 5:4 für sich entscheiden. Einzel: Alicia Klenk 6:7; 0:6, Leonie Münzenberger 6:2; 6:2, Sophia Klenk 0:6; 2:6, Sarah Engelhardt 6:4; 6:0, Johanna Schäfer 6:2; 6:4, Anna Kühr 1:6; 2:6. Doppel: A. Klenk/S. Klenk 6:4; 6:1, Münzenberger/Franziska Koch 6:1; 6:0, Engelhardt/Schäfer 6:7; 4:6.

Spiele am Wochenende

Am kommenden Wochenende stehen wieder volle Spieltage der Medenrunde auf dem Programm mit folgenden Begegnungen auf der Anlage: Samstag, 11. August: ab 9 Uhr (Jugend) H 18 TCL – SG Weiterstadt. Ab 14 Uhr Bezirksoberliga Damen 40 II – TC Bickenbach II; Bezirksoberliga Herren 50 II – BSC Urberach. Sonntag, 12. August: ab 9 Uhr Bezirksoberliga H 30 – TG Bobstadt; Kreisliga Herren II – TC Heppenheim IV; Kreisliga Herren III – TG 75 Darmstadt.

Am Mittwoch, 15. August, ab 10 Uhr kommt es zu einem Finalspiel für die Herren 65 in der Kreisliga im Sportzentrum-Ost. Nachdem im vergangenen Jahr gleich vier Mannschaften aus der Bezirksoberliga absteigen mussten (Verbandsentscheidung), kann am kommenden Mittwoch mit einem Sieg gegen die Gäste vom TC Bad König wieder der Aufstieg in die Bezirksoberliga gefeiert werden.

Das Team der Herren 65 erhofft sich von den Mitgliedern und Tennisfreunden tatkräftige Unterstützung. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.08.2018