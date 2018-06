Anzeige

Hofheim.Der Tennisclub Hofheim kann auf einen erfolgreichen Spieltag zurückblicken. Mit einem 4:2-Erfolg kehrten die Herren 65 vom Gastspiel aus Bensheim zurück.

An Nummer eins und zwei punkteten Dieter Schmidt und Hans-Peter Fiedler in den Einzeln. Günter Klug und Helmut Matzner mussten sich geschlagen geben, die Entscheidung wurde auf die beiden Doppel vertagt. Fiedler/Weiss und Schmidt/Matzner stellten dort die Weichen zum Gesamtsieg, wobei es Schmidt/Matzner spannend machten. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel durch ein 10:7 im dritten Satz. Ebenfalls mit 4:2 gewannen die Damen 40 auf eigenem Terrain gegen den TEC Darmstadt 2 und verteidigten damit die Tabellenführung in der Bezirksliga A. Den 3:1-Vorsprung nach den Einzeln stellten Sandra Vranjkovic, Hannelore Gugumus und Elke Hess sicher, lediglich Andrea Leininger gab ihr Spiel ab. Im ersten Doppel unterlagen Vranjkovic/Hess in zwei Sätzen, so dass die Partie nochmals spannend wurde. In drei äußerst spannenden Sätzen (6:7/6:4/10:8) sorgten Gugumus/Leininger für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gastgeberinnen.

In der Gruppenliga siegten die Herren 40 mit 6:3 gegen den TC Niederdorf. Ausgerechnet Hofheims Nummer eins, Christian Müller, patzte im Einzel, ansonsten setzten sich Horst Geyer, Andreas Fiedler, Oliver Fischer, Christian Hahl und Sascha Riedmaier durch und sorgten für eine 5:1-Führung nach den Einzeln und die damit verbundene vorzeitige Entscheidung. In zwei Sätzen gewannen Geyer/Hahl ihr Doppel, während Müller/Riedmaier in zwei Sätzen untzerlagen. Fiedler/Fischer hatten denkbar knapp in drei Sätzen das Nachsehen, wobei der entscheidende dritte Satz mit 8:10 verloren ging. Durch den Sieg haben die Herren 40 bereits frühzeitig den Klassenerhalt in dieser leistungsstarken Liga sicher. Ein spielfreies Wochenende durften die Herren 50 genießen.