Herren 50 bereit für Spitzenspiel

Hofheim.Nach Beendigung der Sommerferien haben die aktiven Teams des Tennisclubs Hofheim (TCH) den Spielbetrieb wieder aufgenommen, während die Nachwuchsteams noch einmal pausieren durften.

In der Bezirksoberliga bezwangen die Damen 40 des TCH Schlusslicht Zwingenberg mit 6:0 und kletterten mit nunmehr 4:2 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz. Dabei hatten die Gastgeberinnen durchaus mehr Mühe, als es das klare Endergebnis aussagt. Vier der sechs Partien entschieden die Hofheimerinnen erst im Matchtiebreak. Sandra Vranjkovic (6:3/4:6/10:4), Hannelore Gugumus (6:2/6:7/10:6) und Nicole Beyer (4:6/6:3/10:4) mühten sich über drei Sätze, Elke Hess (6:3/6:1) gewann ihr Einzel glatt in zwei Sätzen. Nachdem die Entscheidung bereits nach den Einzeln feststand, legten Vranjkovic/Hess (6:1/3:6/10:7) und Gugumus/Beyer (6:1/6:0) noch zwei Doppelsiege zum 6:0-Gesamtsieg nach.

Herren 50 souverän

Ein 8:1-Erfolg bei der MSG Pfungstadt 2 ließ die Herren 50 des TCH in der Bezirksliga A mit der makellosen Bilanz von 6:0 Punkten vor dem am Samstag, 22. August, um 14 Uhr beim Tabellenführer TC Groß-Rohrheim anstehenden Spitzenspiel den zweiten Platz erklimmen. Fünf der sechs Einzel gingen in nur zwei Sätzen an die drückend überlegenen Gäste, bei denen Hans-Jürgen Hechler gerade rechtzeitig vor dem anstehenden Spitzenspiel nach mehrwöchiger Verletzungspause ein vielversprechendes Comeback feierte. Hofheimer Punktegaranten in den Einzeln waren Michael Schmitt (6:2/6:3), Heiko Schade (6:2/6:3), Hans-Jürgen Hechler (6:1/6:3), Rüdiger Hess (6:3/3:3 bei Aufgabe des Gegners) und Rainer Niederhöfer (6:4/6:2). Jürgen Gugumus (2:6/6:7) patzte im Einzel, siegte dann allerdings an der Seite seines Bruders Gerhard Gugumus im Doppel (3:6/6:3/10:7). Weitere Erfolge sicherten sich die Doppelkombinationen Schade/Hechler (6:3/6:2) und Hess/Niederhöfer (6:3/6:2).

Im Kellerduell der Bezirksliga A gelang den Herren 30 gegen den TVH Rüsselsheim am dritten Spieltag der erste Sieg. Mit 5:1 behaupteten sich die Gastgeber, die mit vier siegreichen Einzeln durch Christian Hahl (6:7/6:4/10:6), Debütant Matthias Kaiser (7:5/6:1), David Janusz (6:2/7:6) und Eric Nold (1:6/6:0/10:4) den Grundstein zum ersten Erfolgserlebnis der Saison legten. Hahl/Kaiser (7:5/6:2) waren auch im gemeinsamen Doppel erfolgreich. Das 1:6/3:6 von Janusz/Nold konnte die Freude der TCH-Akteure über die ersten beiden Zähler nicht trüben.

Als Aufsteiger in der Bezirksliga A hat das Herrenteam weiter einen schweren Stand, unterlag beim Tabellenzweiten RW Groß-Gerau ohne seinen Topspieler Tim Dejung mit 1:8 und sitzt mit 0:6 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz fest. Die Niederlage der Gäste bahnte sich in den Einzeln an, in denen sich nur Steffen Steiner (6:3/6:4) durchsetzen konnte. Für Steiners Mannschaftskameraden Benedikt Nold (1:6/1:6), Philipp Wehlen (2:6/0:6), Nikita Tatsch (1:6/1:6), Fabian Antz (0:6/1:6) und Yannik Biebesheimer (0:6/5:7) hagelte es überwiegend deutliche Zweisatzniederlagen. In den am Ende belanglosen Doppeln blieb den Gästen ein Sieg ebenso versagt. Nold/Tatsch (1:6/1:6), Wehlen/Steiner (2:6/2:6) und Antz/Biebesheimer (5:7/6:1/4:10) hatten auch hier das Nachsehen. fh

