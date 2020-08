Herren 50 legen weiteren Sieg nach

Lampertheim.Während der Tennisnachwuchs nochmals pausierte, nahmen sechs Mannschaften des TC Lampertheim das Spielgeschehen wieder auf. Auf Landesebene gab es sowohl für die Herren 40 als auch die Damen 50 Niederlagen.

Durch ein 2:4 in der Verbandsliga gegen den TC Dietesheim rutschten die Herren 40 mit 1:5 Punkten auf den letzten Tabellenplatz ab. Ein Punktgewinn war in Reichweite, auch nach dem 1:3-Rückstand nach den Einzeln, in denen Michael Wagner (3:6/2:6), Christian Becker (2:6/0:6), Holger Schmitt (6:2/6:3) und Jens Dederichs (4:6/1:6) antraten. Wagner/Dederichs (0:6/7:6/10:8) mühten sich zu einem knappen Sieg im Doppel, den Becker/Schmitt (4:6/4:6) trotz heftigen Widerstands verpassten.

Rückschlag für Damen 50

Nach zwei vorangegangenen Siegen bezogen die Damen 50 in der Gruppenliga mit 3:6 beim TC Bierstadt die erste Saisonniederlage. Mit ihren Gastgeberinnen und Eintracht Frankfurt befinden sich die Lampertheimerinnen mit 4:2 Zählern dennoch weiter an der Spitze der Gruppenliga. Mit 1:5 lagen die Gäste nach den Einzeln bereits im Hintertreffen, lediglich Annette Schmitt (6:4/6:1) an Nummer eins gewann ihre Partie. Jutta Schmottlach (3:6/1:6), Katharina Götz (4:6/2:6), Monika Pourikas (6:3/3:6/5:10), Heike Kohler (4:6/3:6) und Petra Hill (1:6/2:6) gaben ihre Spiele ab. In den somit bedeutungslosen Doppeln gelangen Andrea Kornas/Pourikas (5:7/6:1/10:8) und Götz/Hill (6:3/6:3) noch etwas Ergebniskosmetik. Schmitt/Kohler (1:6/2:6) hatten in zwei Sätzen das Nachsehen.

Das 5:1 der Herren 50 in der Bezirksliga A bedeutete den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel, womit der zweite Platz eingenommen und die Aufstiegsambitionen untermauert wurden. Jochen Bihl (6:0/6:0), Wolfgang Geier (1:6/3:6), Jörg Groß (6:1/6:0) und Frank Ruckteschler (6:0/6:0) legten eine 3:1-Führung vor, die von den Doppeln Bihl/Geier (6:2/6:2) und Groß/Volker Rösner (6:4/6:2) weiter mühelos ausgebaut werden konnte.

Nach der 2:4-Heimschlappe gegen den TC Traisa befinden sich die Herren 30 trotz großen Kampfes in der Bezirksoberliga mit nur 1:5 Punkten in akuter Abstiegsgefahr. Claus Pontow (3:6/6:4/11:9) und das Doppel Brückmann/Hummel (6:2/6:0) zeigten sich für die beiden Lampertheimer Zähler verantwortlich. Niederlagen bezogen Thomas Brückmann (2:6/4:6), Matthias Hummel (4:6/3:6), Steffen Götz (6:4/5:7/7:10) sowie Pontow/Götz (4:6/3:6).

Keinerlei Mühe hatten die Herren 2 im Kreisliga-A-Heimspiel beim 5:1 gegen Schlusslicht SKG Stockstadt 2. Nach den Einzelsiegen von Kaan Bauer (6:2/7:5), Simon Einsiedel (6:1/6:4), Noah Bauer (6:0/6:0) und Maurice Docter (6:1/6:0) war die Begegnung vorzeitig entschieden. Die Doppel K. Bauer/Docter (1:6/2:6) und Einsiedel/N. Bauer (6:1/6:1) hatten nur noch statistische Bedeutung für den mit nunmehr 4:2 Punkten auf Platz drei befindlichen Tabellendritten.

Ebenfalls auf dem dritten Tabellenrang der Bezirksliga A befinden sich die Herren 1 nach dem 4:2-Auswärtssieg in Traisa. Punktegaranten auf Seiten der Gäste waren Finn Radatz (6:0/7:6), Frederic Geister (6:2/3:6/10:5), Michael Sxchäfer (6:0/6:2) und das Doppel Radatz/Schäfer (6:1/6:3). So konnten die beiden Niederlagen von Philipp Rösner 4:6/7:5/4:10) und Geister/Rösner (4:6/4:6) verkraftet werden. fh

