Herren 50 zeigen ihre ganze Klasse

Lampertheim.Die drei noch im Einsatz befindlichen aktiven Mannschaften des Tennisclubs Lampertheim (TCL) feierten einen versöhnlichen Saisonabschluss. Keine Blöße gaben sich die bereits vorzeitig als Meister feststehenden Herren 50 beim Verfolger BR Erbach. Mit 6:0 demonstrierten die Gäste ihre Ausnahmestellung in der Bezirksoberliga, die sie verlustpunktfrei in Richtung Gruppenliga und damit auf Landesebene verlassen werden.

Imposant war, dass alle Partien in nur zwei Sätzen an das Meisterteam gingen, für das Jochen Bihl (6:2/6:0), Christian Becker (6:1/6:1), Wolfgang Geier (6:2/6:3) und Jörg Groß (6:1/6:1) in den Einzeln spielten. Die Doppel Bihl/Becker (6:1/6:3) und Geier/Groß (6:2/6:1) legten dann noch zwei weitere Siege nach.

Im Verfolgerduell der Kreisliga A behauptete die zweite Herrenmannschaft des TCL mit einem 3:3 gegen den TC Einhausen Platz drei. Noah Bauer (6:3/1:6/10:5) benötigte ebenso wie Marc-Andre Tzschupke (4:6/6:3/10:8) den Match-Tiebreak, bis die beiden Siege unter Dach und Fach gebracht waren. Keine Siegchance hatten dagegen Kaan Bauer (0:6/0:6) und Maurice Docter (1:6/1:6), womit die Entscheidung auf die Doppel vertagt wurde. Dort behielten Docter/Tzschupke (6:2/7:5) knapp die Oberhand, während sich die Bauer-Brüder (5:7/2:6) in zwei Sätzen ihren Gegenübern geschlagen geben mussten.

Auch das erste Herrenteam des TCL schließt in der Bezirksliga A die Saison auf Platz drei ab. Am letzten Spieltag festigten die Gäste diese Position mit einem 4:2-Sieg beim TC Seeheim 3. Entscheidend war dabei die Doppelstärke des TCL, der nach dem 2:2-Zwischenstand durch Radatz/Geister (6:0/6:3) und Rösner/Schäfer (6:3/4:6/10:6) das größere Stehvermögen bewies. Finn Radatz (3:6/2:6) und Frederic Geister (5:7/6:3/7:10) hatten zuvor ihre Einzel abgegeben. An Nummer drei und vier hielten Philipp Rösner (6:4/6:2) und Michael Schäfer (6:2/6:2) die Lampertheimer im Spiel. Insgesamt sind die Verantwortlichen der Rot-Weißen mit der Saison zufrieden. Immerhin gab es neben den Meisterschaften und damit verbundenen Aufstiegen der Herren 50 und Herren 70 auch den Aufstieg zweier Jugendmannschaften zu feiern. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.09.2020