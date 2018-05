Herren 65 nicht zu stoppen

Anzeige

Lampertheim.Nach dem zweiten Spieltag in der Medenrunde ist das Tennis-Team der Herren 65 des TC Rot-Weiss Lampertheim noch ungeschlagen und auf einem guten Weg in ihrer Klasse. An diesem Mittwoch können sie beim Nachholspiel in Groß-Zimmern ihre Führung ausbauen. Die erste Herrenmannschaft, das Damenteam und die Herren 30 waren spielfrei.

Hessenliga, Damen 40 I

TC Bad Homburg – TCL 4:2

Die Damen 40 I verloren auch ihr zweites Medenspiel in dieser Saison. Drei der vier Einzel gingen glatt in zwei Sätzen an Gastgeber Bad Homburg. Sabine Orban gelang nach großer kämpferischer Leistung ein Sieg im Einzel. Verletzungsbedingt konnte Annette Wunder-Schönung kein Einzel spielen. In den Doppeln bewiesen Petra Coconcelli und Annette Wunder-Schönung ihre Doppelsicherheit. Sie gewannen gegen zwei sehr gute Einzelspieler nach einem spannenden Match in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3.