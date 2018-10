Herren I weiter auf Kurs

Hüttenfeld.Drei Siege in der Fremde gelangen den ersten drei Herrenmannschaften der Hüttenfelder Tischtennis-Abteilung: Die SGH I landete einen 9:3-Erfolg in Ellenbach, die zweite Herrenmannschaft setzte sich mit 9:4 in Lorsch durch und das dritte Herrenteam schließlich gewann sein Spiel mit 6:3 in Hofheim.

Knappe Niederlagen mussten hingegen die vierte Herrenmannschaft und die Jugend I einstecken:

...