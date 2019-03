Herren setzen sich in Endrunde durch

Hüttenfeld.Nach dem Triumph bei der Kreispokalendrunde im vergangenen Monat setzte sich die dritte Herrenmannschaft der Hüttenfelder Tischtennisabteilung mit dem Sieg im Bezirkspokal am vergangenen Wochenende selbst die Krone auf.

Bei der zentral ausgespielten Bezirkspokalendrunde in Höchst im Odenwald ging es für Tim Koch, Florian Günther und Pascal Slager von der SGH III zunächst im Viertelfinale gegen den SV Airlenbach. Mit einer souveränen Leistung und einem leistungsgerechten 4:2-Erfolg gegen den Pokalsieger des Tischtenniskreises Odenwald buchten die Hüttenfelder ihr Ticket für das Halbfinale.

Dort trafen die jungen Hüttenfelder auf den TTV Offenbach, gegen den sie nach den ersten drei ausgespielten Einzeln zunächst mit 1:2 im Rückstand lagen. Dank einer Energieleistung von Tim Koch und Florian Günther, die ihr gemeinsames Doppel und ihre zweiten Einzel für sich entscheiden konnten, gelang es, das Spiel zu drehen und mit einem 4:3-Erfolg ins Bezirkspokalfinale einzuziehen. Im Endspiel traf die SGH III auf die SSV Raunheim, den Kreispokalsieger des Kreises Groß-Gerau. Mit nur einem Verlustpunkt (4:1) setzten sich Koch, Günther und Slager gegen ihre erfahrenen Gegner durch und machten so den umjubelten Gewinn des Bezirkspokals perfekt. Mit diesem Sieg qualifiziert sich das Team für die Verbandspokalendrunde, die bereits am 30. März in Obertshausen ausgetragen wird. Dort wird die SGH III auf die Gewinner der Bezirkspokale aus den drei anderen Bezirken des hessischen Tischtennisverbandes treffen. gün

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019