Herren zeigen Spielfreude bei DS-Automobile-Cup

Hofheim.Zwei Tage ging es auf dem Clubgelände des TC Hofheim (TCH) hoch her. Die siebte Auflage des Leistungsklassenturniers, der DS-Automobile-Cup, mobilisierte immerhin 52 Teilnehmer bei den Herren und in den vier Altersklassen der Senioren. Eine Damenkonkurrenz kam allerdings nicht zustande, eine Erklärung hierfür hatten die beiden Turnierleiter Horst Geyer und Christian Müller nicht. Der Groll hielt sich allerdings auch in Grenzen, da der enorme Zuspruch im männlichen Bereich für die absolute Auslastung des mit fünf Plätzen ausgestatteten Clubgeländes sorgte.

Unter den Besuchern befand sich neben TCH-Clubchef Peter Bischer auch Antonio Mazzone, Geschäftsführer des sich neben dem TCH-Vereinsgelände befindlichen Hauptsponsors DS-Automobile. Für alle Teilnehmer standen zwei Partien an, die ihnen die Möglichkeit eröffneten, Leistungspunkte gegen einen schwächer und gegen einen stärker eingestuften Gegner zu sammeln. Ein Akteur wollte es allerdings ganz besonders wissen. Der Hofheimer Matthias Kaiser startete nicht nur bei den Herren, sondern hatte auch in der Altersklasse Herren 30 gemeldet, womit er sich binnen kürzester Zeit vier Partien zumutete, von denen er immerhin drei siegreich gestalten konnte.

Lokalmatadore am Start

In der Konkurrenz der Herren mit 16 Startern befanden sich einige Lokalmatadoren des TCH. Matthias Kaiser wies dabei erst den kess aufspielenden 14-jährigen Griesheimer Carlo Staub mit 6:2/6:3 in die Schranken, um sich danach noch in drei Sätzen gegen Jan-Henrik Kohl (3:6/6:3/10:4) vom TC Bürstadt zu behaupten.

Zweimal siegreich war auch Steffen Steiner – gegen Carsten Strohmaier (7:6/6:4) vom TC Waldpark Mannheim und Sven Kilian (6:1/6:1) vom TC Bürstadt. Benedikt Nold hatte in drei Sätzen das Nachsehen gegen den Bobstädter Mika Willwohl, bezwang dann aber Giuseppe Casamassima vom TC Biblis mit 6:2/6:4. Nach dem 4:4-Zwischenstand musste Casamassima gegen Yannik Biebesheimer aufgeben. Der wiederum konnte sein zweites Match gegen Christian Walter vom TC Bürstadt (4:6/1:6) nicht gewinnen.

Ohne jegliches Erfolgserlebnis blieb Nikita Tatsch beim 2:6/2:6 gegen den Viernheimer Paul Peterhänsel und beim 1:6/1:6 gegen Carsten Strohmaier. Auch Moritz Wetzel ging zweimal leer aus, beim 1:6/2:6 gegen Christopher Rünger vom TC Hüttenfeld und Christian Walter (0:6/1:6) vom TC Bürstadt.

Sieben Teilnehmer gingen in der Herren 30-Konkurrenz auf Punktejagd. Im reinen Hofheimer Duell punktete Matthias Kaiser 6:0/6:0 gegen Eric Diesner, unterlag allerdings dem für den TC Abtsteinach aufschlagenden Ingo Trumpfheller 3:6/4:6. Diesner wiederum gab auch sein zweites Spiel mit 5:7/0:6 gegen David Janusz vom TCH ab. Janusz war in zwei Sätzen (2:6/0:6) gegen den für die TG Bobstadt angetretenen Hofheimer Dennis Hess chancenlos. Mit Alexander Rank war ein weiterer Ex-Hofheimer, der mittlerweile für Bobstadt spielt, zweimal erfolgreich angetreten.

Maximale Teilnehmer-Auslastung

Stattliche 18 Teilnehmer und die damit maximale Auslastung zählte die Konkurrenz bei den Herren 40. Die Hofheimer Bernd Kling und Michael Hopkins unterlagen in ihren beiden Partien. Zweimal in die Verlängerung ging es für Christian Hahl, zunächst erfolgreich gegen den Wiesbadener Adrian Staab mit 6:4/2:6/10:3. Im Champions-Tie-Break unterlag der Hofheimer Ronnie Jankowski vom TC Alsheim denkbar knapp mit 6:3/0:6/9:11.

Fest in Hofheimer Hand befand sich das Turnier der Herren 50, denn fünf der sechs Teilnehmer stellte der TC Hofheim. Die maximale Ausbeute von zwei Siegen feierte neben dem Bürstädter Thomas Möbius noch Heiko Schade beim 6:3/6:4 gegen Rainer Niederhöfer und 6:3/6:2 über Rüdiger Hess. Rainer Niederhöfer setzte sich mit 6:3/7:5 gegen Jürgen Gugumus durch, Eric Nold mit 7:6/6:3 ebenfalls gegen Gugumus.

Stark spielte Michael Schmitt bei den Herren 60 auf, bezwang Helmut Hohmaier (6:2/6:0) von der TG Bobstadt und seinen Vereinskameraden Gerhard Gugumus (6:1/6:0). Gugumus wiederum bezwang den Lampertheimer Robert Lenhardt (6:1/6:4) in der fünf Akteure umfassenden Starterliste. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.08.2020