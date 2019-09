Herzschlagfinale für Kegler

Lampertheim.Ein Herzschlagfinale gab es für die Kegler der zweiten Mannschaft der SG Lampertheim zum Saisonstart bei Edelweiß Mannheim. Die über sechs Bahnen führende Partie war nichts für schwache Nerven. Für Lampertheim eröffneten Nachwuchshoffnung Justin Krämer, Kevin Münch und Peter Suppes. Für Justin Krämer war es an diesem Tag kein Selbstläufer auf den Waldhöfer Bahnen, kämpfte sich aber bravourös auf 850 Holz. Kevin Münch startete verhalten, kam aber Dank 243 Holz im zweiten Durchgang am Ende auf ordentliche 892 Zähler. Peter Suppes hatte ebenfalls 150 Wurf zu kämpfen, brachte sich aber mit seiner Schlussbahn (250) auf insgesamt 909 Zähler und hielt den Rückstand bei 56 Holz überschaubar.

Karl-Heinz Fellner, Steffen Back und Thomas Geyer machten sich auf, die Partie noch zu drehen. Der Rückstand blieb allerdings bis 100 Wurf vor Ende der Partie recht konstant. Den ersten Angriff der Lampertheimer wehrten die Gastgeber im dritten Durchgang noch ab, in welchem Thomas Geyer mit 256 glänzte. Auf der Schlussbahn waren noch 38 Holz aufzuholen.

Die Spargelstädter legten mit Steffen Back (258/935), Karlheinz Fellner (256/919) und dem tagesbeste Lampertheimer Thomas Geyer (238/936) ein Feuerwerk auf die Bahnen und spielten sich heran. Zum Schluss hatten die Gastgeber mit dem letzten Wurf noch die Möglichkeit zum Sieg, vergaben diese allerdings. Der 5441:5444-Erfolg war unter Dach und Fach und so konnte auch die Zweite schließlich glücklich mit beiden Punkten nach Hause fahren.

Die vierte Mannschaft gewann ihre Partie in der Biedensandhalle gegen BSC Heidelberg klar mit 2518:2355. Die Hausherren waren in allen Belangen überlegen und hatten in Karl Jeude (443), Günter Richter (439), Oliver Beisel (430) und Manfred Röhrig (426) ihre besten Akteure. red

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019