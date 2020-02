Hessensieger präsentieren sich erstmals in Lampertheim

Lampertheim.Payton ist ganz cool. Erwartungsfroh schaut die junge, rotbraun gescheckte Hündin ihr Herrchen aus den dunklen, runden Augen an. Ohne ihren kräftigen Oberkörper zu rühren wartet der American Staffordshire Terrier auf weitere Anweisungen. Die elf Monate alte Hündin und ihre Besitzerin Monique van Poppel sind die allerersten Titelträger der „Hessensieger-Schau“. Die Gemeinschafts-Ausstellung des Clubs für Mollosser, des Clubs der Foxterrier sowie der Gesellschaft der Bullterrier-Freunde wurde erstmals in Lampertheim ausgetragen.

Weit über 100 Aussteller aus dem In- und Ausland hatten ihre Vierbeiner mitgebracht und in der Siedlerhalle zur Schau gestellt. In einem Ring präsentieren sie ihre treuen Wegbegleiter. Eine Fachjury nimmt die Hunde genau unter die Lupe und bewertet. Entscheidend sind für die Wertungsrichter vor allem Gangwerk, Ausdruck und Präsentation. Aber auch Größe und etwaige Fehlfarben spielen bei der Bewertung eine Rolle. Gewinner ist, wer dem sogenannten „Rasse-Standard“ am nächsten kommt. Neben den Staffordshire Terriern treten auch andere Terrier und ähnliche Rassen an. Die jeweils besten ihrer Gattung messen sich am Ende noch einmal. Am besten schlugen sich dabei die Holländerin Monique van Poppel und ihre Payton.

Das Paar passt gut ins Konzept der gesamten Ausstellung. „Wir wollen mit der Veranstaltung auch zeigen, dass diese Hunde alles andere als aggressive, beißwütige Bestien sind“, erklärt Organisator Frank Roos. Sieht man Payton, glaubt man ihm das. Die äußerst feminine Hündin schaut Besucher mit genau dem treuen Blick an, der glauben lässt, sie könne kein Wässerchen trüben.

American Staffordshire Terrier zählen in Deutschland aber weiterhin zu den sogenannten „Listehunden“, deren Haltung zumeist strengen Auflagen unterliegt. Außerdem gelten teilweise Importverbote. Dass deren Ruf in Zukunft wieder besser wird, daran wollen die Verantwortlichen auch mit solchen Ausstellungen arbeiten. Wer die Schau besucht, der kann kein aggressives Verhalten feststellen. Viele Hunde spielen mit den Familienkindern oder liegen ganz ruhig neben ihren Herrchen. Auch das große Interesse bringt die meisten Vierbeiner nicht aus der Ruhe. Die Resonanz, betont Roos später, sei durchweg positiv gewesen. Auch Siegerin Monique van Poppel findet: „Alles sehr gut hier. Nur die Ringe könnten etwas größer sein, dann hätte man mehr Raum für den Gang der Hunde“.

Das Platzproblem hat auch Frank Roos auf dem Zettel. Ob es eine Wiederholung der Schau gibt, steht für den Lampertheimer gar nicht zur Diskussion. „Obwohl wir die Schau erst relativ kurzfristig organisiert und die Meldelisten erst im Dezember geöffnet haben, wurde die Veranstaltung so gut angenommen“, freut er sich. Deshalb steht für ihn fest: „Wir machen definitiv weiter und wollen die Ausstellung in Lampertheim etablieren“. Gespräche mit dem Hallenbetreiber seien schon am Folgetag geführt worden, auch mit der Stadtführung will sich Roos in Verbindung setzen. Der Tierfreund geht nämlich von deutlich mehr Anmeldungen aus – dann könnte die Siedlerhalle schon zu klein werden. Roos kann sich eine Ausstellung in der Hans-Pfeiffer-Halle vorstellen. Schließlich sei das auch Werbung für die Spargelstadt. „Wir haben Hundebesitzer aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland hier. Viele bleiben über Nacht in Hotels, davon kann die Stadt doch profitieren“, findet der Lampertheimer. ksm

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020