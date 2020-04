Heute Abend sind Bläser wieder zu hören

Hofheim.Seit Ausbruch der Corona-Krise läutet täglich um 19 Uhr eine Glocke der Friedenskirche für fünf Minuten und lädt die Christen in Hofheim zum Gebet ein (wir berichteten). Es findet zwar kein Gottesdienst statt, aber alle Menschen sind eingeladen, an dem Ort, an dem sie sich befinden, füreinander zu beten. Gebetsvorschläge liegen in den Kirchen und im Gemeinschaftshaus der Liebenzeller Gemeinde aus.

Die Bläser des evangelischen Posaunenchores, die ihr für vergangenen Samstag geplantes Konzert absagen mussten, haben die von Pfarrer Holger Mett und Matthias Luz initiierte Idee mittlerweile aufgegriffen und spielen immer donnerstags und sonntags von zu Hause aus ein zuvor gemeinsam abgestimmtes Lied. Es sind quasi die einzigen Termine, die für Hofheim in dieser Zeit angekündigt werden können.

Dirk Hindel, Dirigent des Posaunenchores, wählt hierzu die Stücke aus, bereitet die Noten vor, passt die Stimmen den unterschiedlichen Instrumenten an, so dass alle Musiker die jeweilige Melodie spielen können. Für den zurückliegenden Sonntag hatte der Chorleiter das Lied Nummer 92 aus dem Evangelischen Gesangbuch-plus „Amacing Grace“ ausgewählt. „Das Lied ist eines der berühmtesten Kirchenlieder der Welt und passt wunderbar zu unserem musikalischen Gebet“, so Hindel, der um 19.06 Uhr das Lied auf der Trompete vor der eigenen Haustür spielte. Viele Menschen verbinden dieses Lied mit Erinnerungen an freudige, aber auch traurige Momente. Ohne Vorspiel wurden Hofheim-weit drei Strophen gespielt.

Auch die Auswahl für die laufende Woche steht bereits. Am heutigen Donnerstag, 2. April, erklingt „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, am Sonntag, 5. April, der Choral „Was Gott tut, das ist wohlgetan“. Die Aktion des Hofheimer Posaunenchors weitet sich inzwischen kreisweit aus. Mittlerweile haben auch die Posaunenchöre aus Gadernheim, Reichenbach, Gronau und Lampertheim die Aktion aufgegriffen, was die Hofheimer freut und ein wenig stolz macht. fh

