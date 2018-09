Heute geht’s um den Pokal

Lampertheim.Die Fußball-A-Junioren der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld besiegten auswärts im Pokalhalbfinale die JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim mit 4:0. Dabei übernahmen die Jungs aus der Spargelstadt von Anfang an das Kommando und drängten den Gastgeber in seine Hälfte.

Das frühe 0:1 in der achten Minute spielte der JSG in die Hände. Das Team der Gastgeber war durch das frühe Tor geschockt und unsortiert in der Abwehr. Dies nutzte die JSG gleich zwei Minuten später aus und erzielte die 0:2-Führung. Danach ließen die Gäste dem Gastgeber etwas mehr Spielraum, ohne aber die Kontrolle zu verlieren.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der Zusammenschluss aus Biblis/Nordheim/Wattenheim das Spiel zu drehen und agierte noch offensiver. Die Räume, die dadurch frei wurden, nutzte die JSG immer wieder zu schnellen Kontern. Einer führte in der 71. Minute zum 0:3. Nach diesem Treffer ließen die Hausherren endgültig die Köpfe hängen. Ein Aufbäumen war nicht mehr erkennbar. Das 0:4 war die logische Folge in der 84. Minute.

Mit jeder Menge Rückenwind fährt die JSG Lampertheim/Hüttenfeld nun am heutigen Mittwoch zum Pokalfinale nach Lautertal-Reichenbach. Spielbeginn ist um 20 Uhr. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018