Heute Karten zu gewinnen

Cultur communal und Ortsvorsteher Alexander Scholl (2.v.r.) mit Plakat. © fh

Hofheim.Einen besonderen Abend mit außergewöhnlichem Programm aus Jonglage, Artistik und vielem mehr verspricht die Show „Best of Varieté“ am Samstag, 24. November, im Bürgerhaus Hofheim. Der „Südhessen Morgen“ verlost für diese Veranstaltung heute zweimal zwei Eintrittskarten. Wer die Tickets gewinnen möchte, ruft am heutigen Donnerstag im Kundenforum unserer Zeitung unter der Telefonnummer 06206/15 97 21 an. Ab 16 Uhr ist die Gewinn-Leitung geöffnet. Die ersten beiden Leser, die durchkommen, erhalten die Gratistickets.

„Best of Varieté“ beginnt am Samstag um 20 Uhr. Veranstalter sind cultur communal sowie der Ortsbeirat Hofheim. lex

