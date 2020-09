Heute wieder Altpapier-Container

Hofheim.Nach einer längeren Pause stellt der Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz wieder einen Altpapiercontainer auf. An diesem Samstag, 26. September, steht der Container am gewohnten Platz in der Karlsbader Straße. Wer Altpapier über den Verein entsorgen möchte, kann dies in der Zeit von 9 bis 12 Uhr erledigen. Der Männerchor bittet darum, das Papier gebündelt oder in Kartons anzuliefern. Helfer zum Entladen sind vor Ort. Um die Abstandsregelungen einzuhalten, sollen die Anlieferer im Fahrzeug sitzen bleiben und lediglich den Kofferraum entriegeln. Verpackungsmittel oder leere Kartonagen können nicht angenommen werden. fh

