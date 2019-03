Heute wieder Kleidersammlung

Lampertheim.Der Kreisverband Bergstraße des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und seine Ortsvereine führen zwei Mal im Jahr Kleidersammlungen durch. Die nächste Sammlung in Lampertheim und seinen Stadtteilen (außer Hofheim) findet am heutigen Samstag, 23. März, statt. Alle, die etwas spenden wollen, werden gebeten, die in beliebige Säcke gefüllten Kleider bis 8.30 Uhr am Straßenrand abzustellen.

Mit den gut erhaltenen Spenden werden laut DRK Bergstraße über die Kleiderkammern im Kreisgebiet benachteiligte Menschen versorgt. Durch den Verkauf überschüssiger Kleidung werden Mittel generiert. Die Erlöse aus der Kleidersammlung werden für soziale Zwecke und ehrenamtliche Projekte verwendet. Sie kommen beispielsweise dem Jugendrotkreuz oder der Sozialarbeit zugute. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019