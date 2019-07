LAMPERTHEIM. Die Kleidung klebt, bei jedem Schritt perlt Schweiß von der Stirn. Im Freien scheint die Luft zu stehen, der Ventilator im Büro fühlt sich an wie ein Föhn. Die extremste Hitzewelle seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor über 100 Jahren rollt über Deutschland. In 15 deutschen Städten wurde in dieser Woche der bisherige, offizielle Rekord des Deutschen Wetterdienstes von 40,3 Grad (2015 in Kitzingen) überboten, im niedersächsischen Lingen wurde mit 42,6 Grad ein neues Allzeithoch gemessen.

Und auch im Ried kratzten die Thermometer an der 40 Grad-Marke. Die extremen Temperaturen machen nicht nur Alltag und Beruf zur Tortur, sondern sind auch gesundheitsgefährdend, heißt es von der Bundesärztekammer. „Sowohl von der Hitze als auch von der direkten Sonneneinstrahlung gehen Gefahren aus. Besonders ältere Menschen und Kinder leiden darunter“, mahnt Dr. Edgar Pinkowski, Präsident der hessischen Ärztekammer. Bei Temperaturen von weit über 35 Grad in den Sommerferien ist für viele Menschen klar, wohin der Weg zur Abkühlung führt: „Ins Schwimmbad natürlich“, sagt Ruven. Mit seiner Familie ist er am Freitagmittag im Lampertheimer Freibad. Seine Eltern suchen Schutz im Schatten, ruhen sich unter den Bäumen aus.

Vorsicht beim Sprung ins Wasser

Der Zwölfjährige springt währenddessen lieber beherzt ins kühle Nass. „Hier lässt sich’s aushalten“, findet er und taucht im knapp über 20 Grad kühlen Wasser ab. Vielleicht muss man sagen kühl im Vergleich zur Außentemperatur. Aber ein solcher Sprung kann auch für Probleme sorgen. „Der plötzliche Kältereiz kann im schlimmsten Fall einen sogenannten Immersionsschock hervorrufen. Dabei handelt es sich um ein akutes Kreislaufversagen“, sagt der Lampertheimer DRK-Bereitschaftsleiter Christian Schmidt. Außerdem könnten sich Blutgefäße durch den Kältereiz schnell zusammen ziehen, wodurch sich Gefäßablagerungen plötzlich lösen und an anderer Stelle zum Gefäßverschluss (Embolie) führen können, warnt der Experte. Deshalb gelte auch die Baderegel: Vor dem Gang ins Wasser vorsichtig ans Wasser gewöhnen, Hände, Füße und dann den restlichen Körper abkühlen. Das bestätigen auch Mitarbeiter von der DLRG, die gemeinsam mit den Bademeistern für Sicherheit an See und Becken sorgen.

Doch nicht jeder kann der Mittagshitze ins Schwimmbad entfliehen. Weil immer mehr Experten vor den Gefahren der enormen Hitze warnen - besonders für Menschen mit Freiluftberufen - hat das Thema das politische Berlin erreicht.

Dort wird beispielsweise über ein Recht auf Home-Office, Hitzefrei oder auch eine Siesta nach südeuropäischem Vorbild diskutiert. Das hilft den Leidtragenden akut aber nichts. „Verrichten Sie Sport oder Arbeit, wenn möglich, in den frühen Morgenstunden oder am Abend“, rät Schmidt. Auch lockere Kleidung und leichte Kopfbedeckung schütze etwas. Nasse Wickel kühlen den Körper runter. Um nicht noch mehr zu schwitzen, empfehlen die Fachleute beim Duschen lauwarmes Wasser.

Noch wichtiger als externe Kühlung durch Wasser ist aber die Flüssigkeitszufuhr. Mindestens zwei bis drei Liter täglich empfiehlt Christian Schmidt. Ideal seien Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte. Um den Mineralverlust zu decken, können auch salzhaltige Lebensmittel helfen. So verlockend es auch sei - für Getränke gelte ebenfalls „lauwarm statt eiskalt“.

Leichte Lebensmittel empfohlen

Um den Kreislauf zu entlasten, rät die Ärztekammer außerdem zu leichten Lebensmitteln. Gurke, Zucchini, Tomate oder Wassermelone - alle haben einen hohen Wasseranteil. Hilft das alles nichts, drohen Sonnenstich oder Hitzschlag. „Erste Anzeichen sind ein hochroter Kopf, kühle Haut, Kopfschmerzen, Unruhe, Schwindel, Übelkeit oder Erbrechen“, erklärt DRK-Mann Schmidt. Linderung verspreche eine Lage mit erhöhtem Oberkörper an einem kühlen Ort, kalte Tücher insbesondere für den Kopf. Isotonische Getränke oder Kräutertees seien dann sinnvoll.

Ruven jedenfalls scheint sich gut abzukühlen, der Zwölfjährige ist putzmunter. „Ist wie Urlaub hier“, findet er. Damit erfüllt das Bad auch eine soziale Funktion. Eine andere Familie erzählt, dass sie sich dieses Jahr keinen Urlaub leisten könne. „Hier können unsere Kinder trotzdem den Sommer genießen“, freuen sie sich. Um den Geldbeutel zu schonen, hilft seit den Sommerferien erstmals der Ferienpass. Für einmalig zwölf Euro können Kinder die Ferien über das Schwimmbad besuchen und anderen Aktivitäten wie Klettern nachgehen.

„Bisher wurden 314 in Anspruch genommen“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Bernd Ranko auf Nachfrage. Und mal ehrlich: Bei 40 Grad geht eben nichts über ein Sprung ins kalte Wasser - mit vorheriger Abkühlung natürlich.

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.07.2019