Hilfe auch für Familien

Lampertheim.In der Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstagabend hat Gabriele Weiß-Szpera die Arbeit der Palliativ- und Hospiz-Initiative Ried (PaHoRi) vorgestellt. Dabei lag der Fokus vor allem auf der Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Dies ist ein neues Angebot, um das der Verein sein Engagement im vergangenen Jahr erweitert hat. Diese Hilfe richtet sich an Familien mit Kindern, die an einer lebensbedrohenden Krankheit leiden oder mehrfach behindert sind. Auch wenn ein Elternteil schwersterkrankt oder sterbend ist, bietet PaHoRi Begleitung und Unterstützung für die Kinder an.

Bei der ehrenamtlichen Arbeit geht es in erster Linie um Hilfestellung, um mit Verlust und Trauer besser umzugehen. Es geht um Entlastung und Begleitung der einzelnen Familienmitglieder – gegebenenfalls auch über den Tod hinaus. Oft ist die Hilfe auch ganz praktisch. Mütter oder Väter werden entlastet, damit sie mit ihren Kindern etwas unternehmen können. Oder ein Pate kommt und spielt mit den kranken Kindern oder ihren gesunden Geschwistern, hilft bei den Hausaufgaben oder ist einfach nur da zum Reden. Begleitung und Betreuung werden ganz individuell gestaltet, damit sie auch tatsächlich für die Betroffenen eine Hilfe und Unterstützung sind.

„Wir betrachten das gesamte Familiengefüge als eine untrennbare Einheit“, erklärte Weiß-Szpera den Ausschussmitgliedern. Dabei sei auch wichtig, dass es nicht darum geht, sich in dieses Gefüge einzumischen und die Familienstrukturen zu verändern. Wie Weiß-Szpera erläuterte, haben alle Kinder mit einer lebensbedrohenden Erkrankung und ihre Familien ab dem Moment der Diagnose-Stellung Anspruch auf Begleitung. Ziel ist es, die Lebensqualität der betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre zu verbessern.

Trauergruppe für Kinder

Seit vergangenem Jahr bietet PaHoRi eine spezielle Trauergruppe für Kinder zwischen sieben und 13 Jahren an. Eine entsprechende Gruppe für Jugendliche ist in Planung. Außerdem gibt es kreative Trauerangebote für junge Erwachsene und unregelmäßige Treffen und Angebote. Weiß-Szpera betont, dass die Hilfe durch den Verein überkonfessionell und kostenfrei angeboten wird. Jeder Betroffene könne sie in Anspruch nehmen – ohne Mitgliedschaft im Verein. Finanziert wird der Verein durch Spenden und Beiträge der Krankenkasse. swa

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019