Nächtliche Katastrophe

Mann stirbt bei Brand in seinem Haus

Ein Toter und Sachschaden von rund 250 000 Euro sind die Bilanz eines Wohnhausbrandes in Messelhausen in der Nacht zum Freitag. Messelhausen. Gleich mehrere Notrufe gingen am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, bei der Feuerwehr ...