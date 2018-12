Hilfe bei Jobsuche für junge Leute

Lampertheim.Seit Mai 2018 nimmt das Diakonische Werk Bergstraße am Projekt „Start up“ teil. Dies richtet sich an junge Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren, die Probleme haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Fördermittel wurden bei der „Stiftung Mensch“ beantragt. Insgesamt wurden 5000 Euro ausbezahlt, die das Diakonische Werk in eine Honorarkraft und Lehrmaterial investierte.

„Das Geld konnten wir abseits des aktuellen Regelangebots einsetzen“, informierte Bereichsleiterin Marion Persson beim Pressegespräch in den Räumen des Diakonischen Werkes in der Industriestraße. Die Zielgruppe: Personen, die aufgrund einer nicht optimalen Biografie, schlechter Zeugnisse oder einer abgebrochenen Ausbildung keinen Beruf finden konnten.

„Sie müssen ihren Blick weg von den vorhandenen Defiziten, hin auf die eigenen Stärken richten“, sagte Persson. Das Aufgabenfeld ist breit gefächert. Eine angemessene Bewerbung schreiben ist wichtig. Ebenso aber auch, zu erkennen, für welchen Beruf man sich aufgrund der eigenen Talente überhaupt eignet und für welchen eher nicht.

Ein Jahr dauert dieser Prozess nun schon. Zwischen zehn und 15 Jugendliche haben das Hilfsangebot bereits in Anspruch genommen. Dabei gibt es keine Gruppenstunden in Unterrichtsform, sondern nur Einzelgespräche. Bewerbungen werden erarbeitet und Gespräche mit potenziellen Arbeitgebern in Rollenspielen geübt. Selbst berufsspezifische Eignungstests sind Teil des Angebots. Vom Mechatroniker über den Anlageberater bis hin zum Gärtner kann erprobt werden, für welche Tätigkeit man in Frage käme. Am Ende gibt es ein Zertifikat.

Noch bis Ende April

In der Regel nehmen die Jugendlichen zwei Termine im Monat wahr, bis Ende April 2019 geht das Programm noch. „Wir freuen uns über jeden weiteren Teilnehmer“, macht Sozialpädagogin Kerstin Biehal klar, dass die Tür weiter offen ist und Einsteiger willkommen sind. „Wir möchten die Beteiligten dazu ermutigen, sich wieder zu trauen, einen Schritt auf den Arbeitsmarkt zuzugehen“, formulierte Persson und gab sich gleichzeitig optimistisch, dass das bei der laufenden Aktion beim ein oder anderen gelingen werde. jkl

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018