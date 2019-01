Hilfe für den Nächsten bleibt das Ziel

Lampertheim.Wenn die Arbeiterwohlfahrt in die Zehntscheune einlädt, kann sie sich eines regen Zuspruchs ihrer Mitglieder gewiss sein. Traditionell mit dem Neujahrsempfang wird der Startschuss für die Aktivitäten des Jahres gegeben. Außerdem ist es die Zeit für eine Standortbestimmung des Wohlfahrtsvereins.

Walburga Jung richtete bei der Begrüßung herzliche Worte an die vielen Gäste und konnte dabei auch den Kreisvorsitzenden Ludwig Kern willkommen heißen. Erfreut zeigte sie sich über den Besuch von zahlreichen Kommunalpolitikern und Vertretern der Verwaltung, darunter Bürgermeister Gottfried Störmer, Erster Stadtrat Jens Klingler, SPD- Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt sowie die Ratsherren Karl- Heinz Berg und Hans Schlatter sowie SPD-Fraktionsmitglied Karl-Heinz Horstfeld.

Die Kleiderkammer benötigt nach den Worten Walburga Jungs wegen des steigenden Bedarfs eine hohe personelle Betreuung. Als eine besondere Wertschätzung der AWO empfand sie den Besuch des hessischen SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel im vergangenen Jahr in der Kleiderkammer. Der Landespolitiker hatte sich dabei von der Qualität des Angebots überzeugt.

Der Stadt und ihren Institutionen sprach Jung für die fortlaufende Unterstützung ihren Dank aus, die Mitglieder rief sie zu nicht nachlassendem Engagement auf. Der Kreisvorsitzende Ludwig Kern erinnerte an die lange Geschichte der AWO, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Hilfe für den Nächsten sei das Motto. Auch heute herrsche noch soziale Not wie Altersarmut, Wohnungsmangel und soziale Bedürftigkeit, wie die starke Frequentierung der Tafel zeige. Der AWO Lampertheim sprach Kern ein großes Lob für die geleistete Arbeit aus und schloss mit den Worten, dass die Gesellschaft ohne die ehrenamtliche Mitarbeit der Wohlfahrtsverbände kaum funktionsfähig wäre.

Politische Unterstützung

Auch Marius Schmidt, selbst Mit- glied in der AWO, zollte dem Ortsverein Anerkennung und versprach fortdauernde politische Unterstützung. Den AWO- Mitgliedern teilte er mit, dass die Bestuhlung in der Zehntscheune im Jahresverlauf erneuert werde. Auch sei eine Busverbindung nach Heppenheim und in das Kreiskrankenhaus auf den Weg gebracht worden. Die Verarmung vieler alter Menschen habe er, so Schmidt, aus eigener Erfahrung erlebt. „Es war uns ein Herzenswunsch, Abhilfe zu schaffen“, zeigte er sich engagiert. Mittlerweile wurde eine Stelle geschaffen, die gezielt diesen Personenkreis aufsucht und die erneute Integration in die Gesellschaft unterstützt. Weiterhin wurden zwei ehrenamtliche Helfer gefunden, die Behinderte bei der Gestaltung ihrer Wohnung und der Sicherung der Mobilität beraten.

Auch Bürgermeister Gottfried Störmer dankte den AWO-Mitarbeitern für deren aktive Hilfe in der Stadt und sicherte weitere Unterstützung zu. Bei allen Grußworten kam das leibliche Wohl der Gäste nicht zu kurz. Kaffee sowie ein Neujahrszopf wurden serviert. Später folgte noch ein reichhaltiges kaltes Buffet.

Auch musikalische Unterhaltung war angesagt: Zwischen den Redebeiträgen war Alleinunterhalter Jörg Patz mit seinem Keyboard am Zuge und sang alte Schlager. Mit der Beglückwünschung von Geburtstagskindern, die kleine Präsente erhielten sowie dem Verteilen von kleinen Präsenten durch einen Schornsteinfeger endete der offizielle Teil des Neujahrsempfangs. sto

