Im zweiten Teil der Versammlung berichtete Christa Gerhard über die Arbeit der Ökumenischen Diakoniestation Lampertheim. Mit 84 Bediensteten werden täglich bis zu 360 Pflegebedürftige mit Hausbesuchen in der Kernstadt und den umliegenden Ortsteilen betreut, bis zu 100 Essen auf Rädern, davon auch zahlreiche für Hüttenfeld, ausgeliefert und in Lampertheim in der Kaiserstraße eine Tagesbetreuung „Meine Zeit“ organisiert. Für letztere steht ein Fahrdienst mit einem für Rollstuhl geeigneten Fahrzeug zur Verfügung, mit dem die Personen bei Bedarf von zu Hause abgeholt und später wieder zurückgebracht werden können. Kennenlernen kann man diese Einrichtung im Rahmen eines „Schnuppertags“ am Samstag, 14. April, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Mit Bedauern nahm die Versammlung zur Kenntnis, dass Christa Gerhard angekündigt hat, im nächsten Jahr in Ruhestand zu gehen. Bis dahin gilt es für die Diakoniestation, eine geeignete Nachfolge zu finden. ron

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.03.2018