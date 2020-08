Hilfe für Notleidende

Lampertheim.Die Bürgerstiftung Lampertheim hat schon zu Beginn der Pandemie einen Corona-Hilfsfonds aufgelegt. Mit den 5000 Euro, die darin zur Verfügung stehen, will sie Lampertheimer Bürger oder Institutionen unterstützen, die wegen der Corona-Pandemie unverschuldet in Not geraten sind. Damit folge die Stiftung dem Grundsatz ihrer Satzung, dem Gemeinwohl und den Bürgern der Stadt zu dienen, erläutert Erich Maier vom Stiftungsvorstand im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Hilfe könne von jedem Lampertheimer in Anspruch genommen werden. Allerdings werde jeder Einzelfall genau geprüft – dahingehend, ob wirklich die Corona-Krise zu der Notsituation geführt hat und ob nicht an anderen Stellen Unterstützung beantragt werden kann. „Wir sind kein Sozialamt“, macht Maier deutlich. Wenn er von hilfsbedürftigen Personen erfahre, bemühe er sich um ein persönliches Gespräch mit ihnen, um zu klären, warum Hilfe nötig und wie sie möglich ist. Bisher habe die Bürgerstiftung auf diese Art und Weise drei Privatpersonen helfen können, berichtet der ehemalige Bürgermeister. So habe eine Mutter, die als Flüchtling nach Lampertheim gekommen ist, ihre Arbeit in der Gastronomie wegen Corona verloren und plötzlich die Nachhilfestunden für ihren Sohn nicht mehr bezahlen können. Hier habe die Stiftung geholfen. Auch das Tierheim wurde jüngst mit einer Spende aus dem Corona-Fonds bedacht, weil Einnahmen weggebrochen sind (wir haben berichtet).

Maier ist überzeugt, dass die Pandemie noch lange für Probleme sorgen wird. Wenn sie kann, versucht die Bürgerstiftung zu helfen. Wer Hilfe braucht oder jemanden kennt, der in Not geraten ist, kann sich an Erich Maier wenden. swa

