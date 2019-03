Hilfe in schwersten Stunden

Lampertheim.Hilfestellung geben im Falle einer lebensbedrohenden Krankheit – das hat sich die ambulante Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried, kurz PaHoRi genannt, zur Aufgabe gemacht. Die Initiative, die ihren Sitz in Bürstadt hat und in Bürstadt, Biblis, Groß-Rohrheim und Lampertheim tätig ist, besteht aus vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Diese versuchen mit Hilfe einer festangestellten Koordinatorin, betroffenen Familien zu helfen.

Jetzt konnten sich im Alten Rathaus in Lampertheim Interessierte einen Überblick über die Dienste verschaffen. Gabriele Weiß-Szerpa stellte mit einem Lichtbildervortrag die Initiative vor und erläuterte ausführlich das Angebot und die Möglichkeiten der Inanspruchnahme. Dabei gehe es nicht nur um die Betreuung von Kindern, Jugendlichen oder Familien im Bedarfsfall, sondern auch um Trauerbegleitung. „Es ist immer gut zu wissen, wo in der Nähe Hilfe in schwierigen Lebenslagen angeboten wird“, so die gelernte Krankenschwester zu Beginn ihres Vortrags.

„Immer noch ein Tabuthema“

Der Verein wurde 1998 gegründet und fußt auf drei Säulen, erläuterte Weiß-Szerpa die Organisation. Vorstand, ehrenamtliche Mitarbeiter und hauptamtliche Fachkräfte bildeten das Gerüst für den Hospizdienst, wobei Weiß-Szerpa selbst für die Rufbereitschaft und den Erstbesuch zuständig ist. „Wir wollen Hilfe anbieten bei schwersten Erkrankungen, wobei die letzten Stunden leider immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft sind“, sagte sie.

Wenn ein Mitglied in der Familie schwersterkrankt ist, könne das ein Problem darstellen, das die bestehenden Lebensumstände in der Familie radikal verändert. Der Verein wolle unterstützen und beraten, damit Angehörige sich Lebensqualität erhalten könnten. Auch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen gehört zum Betreuungsumfang. Mal der pflegenden Mutter, dem pflegenden Vater eine kleine Auszeit verschaffen, indem man sich mit den erkrankten Kindern beschäftigt, oder im Gespräch Hilfestellung geben.

„Wir reden nicht über das Sterben, sondern wir reden über das mögliche Leben“, betonte Weiß-Szerpa. Dazu gehöre die Betreuung der Geschwister, die Hilfe bei Hausaufgaben oder bei der Freizeitgestaltung. Bei Erwachsenen seien in vielen Fällen ein Gespräch oder auch das aufmerksame und geduldige Zuhören häufig sehr hilfreich. „Wir können uns für unsere Hilfe Zeit nehmen, weil wir weitgehend ehrenhalber tätig sind“, erläuterte Weiß-Szerpa. Ziel sei es auch, den Angehörigen nach einem Todesfall Stütze zu sein und sie in ihrem veränderten Leben zu begleiten. „Sie brauchen keinen Krankenschein oder irgendeine Erlaubnis, der Dienst kann kostenfrei in Anspruch genommen werden“, sagte die Krankenschwester.

Die nachfolgende Fragerunde drehte sich im Wesentlichen um eigene Erlebnisse der Besucher. Aber auch die Möglichkeiten, selbst im Hospiz tätig zu werden, wurden erörtert. Jeder ehrenamtliche Helfer werde zunächst geschult, erklärte Weiß-Szerpa. Die Spesen würden erstattet. „Was sie uns aber schenken müssen, ist ihre Zeit“, schloss die Referentin.

