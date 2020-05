Hilfe in vielen Sprachen

Lampertheim.Auch in Zeiten der Corona-Pandemie kann das Angebot der Integrationslotsen Lampertheim zur Unterstützung und Verständigung mit nicht Deutsch sprechenden Bürger genutzt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung ausdrücklich hin. Die Unterstützung richtet sich ebenso an Institutionen, Schulen, Kindergärten, Ämter und andere Einrichtungen, die mit Menschen Dinge besprechen und klären müssen, aber an der Sprachbarriere scheitern. Das Angebot stellt eine Unterstützung dar und ist nicht mit dem Angebot eines Dolmetschers zu verwechseln. Der Schwerpunkt liegt neben der sprachlichen Vermittlung in der interkulturellen Unterstützung.

Zahlreiche Sprachen

Die Integrationslotsen sind neutral und behandeln die ihnen anvertrauten Sachverhalte vertraulich. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Integrationslotsen sind ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit findet im Rahmen des WIR-Programmes (Wegweisende Integrationsansätze Realisieren) des Landes Hessen statt. Darin sind der Tätigkeitsbereich und die Grenzen der Integrationslotsenarbeit festgelegt. Zurzeit werden durch die Lampertheimer Integrationslotsen folgende Sprachen abgedeckt: Russisch, Griechisch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Kurdisch, Somalisch, Dari, Farsi, Urdu und Deutsch.

Durch die Kontaktaufnahme per E-Mail und Vereinbarung eines Telefontermins ist es den ehrenamtlichen Integrationslotsen, die eine wichtige Aufgabe erfüllen, weiterhin möglich, tätig und aktiv zu sein. Eine Weitervermittlung an andere Sprachmittler ist bei Bedarf ebenfalls möglich. red

