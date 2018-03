Hilfe von Schülern für Schüler

Anzeige

Lampertheim.Die diesjährigen Abiturprüfungen stehen in zwei Wochen an. Mit ihnen nimmt die Schulzeit für viele Schüler ein Ende. So auch für die rund 30 Lernagenten der Jahrgangsstufe Q3 am Lessing-Gymnasium Lampertheim, die jetzt in der Mediothek verabschiedet wurden.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist die Lernagentur, in der Nachhilfe von Schülern für Schüler angeboten wird, ein fester Bestandteil der Förderung am LGL. Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur richtete für die ausgezeichnete Arbeit Worte des Dankes an die engagierten Schülerinnen und Schüler.

Einen besonderen Dank sprach Weimar-Ekdur dem Projektleiter Christian Bunkus und Jutta Herzberger aus, die entscheidend bei der Organisation mitwirkt und die Zusammenführung von Lernagenten und Nachhilfeschülern übernimmt. Christian Bunkus, der das Projekt vor zehn Jahren ins Leben rief, richtet seinen Dank ebenfalls an die Schüler. Da in diesem Jahr besonders viele Lernagenten ihre Schullaufbahn beenden, falle der Abschied schwer. „Es wird für uns eine Herausforderung sein, das aufzufangen. Ihr habt viel dazu beigetragen, dass unsere Schule gut funktioniert“, gab er offen zu.