Lampertheim.Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) lädt zum Mobilitätstraining für Senioren und mobilitätseingeschränkte Personen in Lampertheim. Das Training ist in einen theoretischen und einen praktischen Teil gegliedert. Es soll Menschen helfen, sich im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) besser zurechtzufinden. Der theoretische Teil findet im Sitzungssaal des Alten Rathauses statt. Die Praxis wird in mehreren Fahrzeugen erprobt. Die Schulungen finden in mehreren Kleingruppen statt.

Drei Termine werden angeboten: Dienstag, 24. April, 8 bis 12 Uhr, Dienstag, 15. Mai, 8 bis 13 Uhr, und Freitag, 18. Mai, 8 bis 13 Uhr. Interessenten melden sich beim Geschäftsführer der Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft (VTL), Bernd Isenhardt, Rufnummer 06206/1 30 58 18, an.