Homeoffice mit Kind: gerade auch für Alleinerziehende ein Problem. © dpa

Lampertheim.Das Diakonische Werk Bergstraße unterstützt seit 2009 Alleinerziehende darin, wieder eine berufliche Perspektive zu bekommen und eine Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen. Zielgruppe sind alleinerziehende Frauen und Männer, die ihren Wohnort in Lampertheim, Bürstadt, Biblis oder Groß-Rohrheim haben und beim Jobcenter in Bürstadt arbeitssuchend gemeldet sind.

Die Maßnahme dauert in der Regel zwölf Monate, wie das Diakonische Werk mitteilt. Als kleine hilfreiche Geste erhielten die Alleinerziehenden kürzlich jeweils einen Einkaufsgutschein über 25 Euro. Das Geld stammt vom Corona-Spendenkonto „Menschen in Not“ beim Diakonischen Werk Bergstraße. Das Projekt Spagat ist eine berufliche Integrationsmaßnahme von Neue Wege Kreis Bergstraße – Kommunales Jobcenter –, das in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werks am Standort Lampertheim auf die besondere Situation von Alleinerziehenden abgestimmt ist. red

