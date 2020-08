Hilfsaktion auf neuen Wegen

Lampertheim.In Lampertheim ist der Inner Wheel Club – eine Organisation der Frauen bei den Rotariern – nicht unbekannt. Durch bürgerschaftliches Engagement genießt der Club Anerkennung, die finanziellen Mittel für ihre sozialen Zwecke erwirtschaften sie durch Benefizveranstaltungen, Spenden und Verkaufsaktionen von gespendeten Textilien. In Lampertheim findet normalerweise in einer Lagerhalle von Traudel Münch im Frühjahr und im Herbst eine Verkaufsveranstaltung statt, der Erlös dient sozialen Zwecken. Diesmal hat man sich entschlossen die Bürgerstiftung Lampertheim zu unterstützen.

Internetverkäufe statt Flohmarkt

Bei Traudel Münch trafen sich Erich Maier und Dieter Goll, die Vorstände der Bürgerstiftung, sowie von den Inner Wheels die Präsidentin Gisela Neuhaus begleitet von Clubmeisterin Irene Landrock und Traudel Münch. 2000 Euro umfasste die Spende, welche diesmal nicht durch den Flohmarkt, sondern durch Internetverkäufe erzielt wurde.

Gisela Neuhaus berichtete bei der Übergabe der Spende, dass der Frühjahrflohmarkt durch die Pandemie ausfallen musste. Kurzerhand entschloss man sich, das Internet zu Hilfe zu nehmen. Die Artikel wurden gelistet, preislich ausgezeichnet und zum Verkauf angeboten. Der Erfolg war überwältigend. „Natürlich waren zahlreiche Anfragen zu beantworten bezüglich der Details der angebotenen Ware, aber letztendlich wurden Kleider bis Polen oder Österreich verschickt“, berichtet Neuhaus. Erich Maier und Dieter Goll zeigten sich hocherfreut über die Spende. Maier berichtete, dass auch die Bürgerstiftung als Folge der Pan- demie ihre Hilfe verstärkt hat. So hat man einen Fond in Höhe von 5000 Euro gebildet, um soziale und wirtschaftliche Folgen der Krise zu mildern. Schutzmasken wurden ge- kauft und an Seniorenheime verteilt, ein Kind einer Flüchtlingsfamilie wurde der nötige Nachhilfeunterricht ermöglicht und auch der Tierschutzverein partizipierte von dem Fond.

Finanzielle Hilfen sind da immer willkommen, denn ein Ende der Pandemie ist nicht abzusehen.

