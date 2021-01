Hinschauen, wenn andere wegsehen

Lampertheim.Auslöser für ihre Entscheidung, sich kommunalpolitisch zu engagieren, sei der aktuelle Bericht des Club of Rome zum Klimawandel gewesen, berichtet Grünen-Spitzenkandidatin Mirja Mietzker-Becker. Daraufhin sei ihr klar geworden, „dass es den Bach runtergeht“. Und dass sie dazu beitragen wolle, dass genau das nicht passiert.

Mirja Mietzker-Becker hat sich in den vergangenen Jahren im Lampertheimer Stadtelternbeirat engagiert. Mit der Forderung nach Partizipation von Eltern an politischen Entscheidungen, beispielsweise über die Gestaltung der Kinderbetreuungsgebühren, hat sie bei Grünen-Spitzenkandidat Gregor Simon offene Türen eingerannt. Simon war es auch, der mit Mietzker-Becker auch Stadtelternbeiratsmitglied Iris Henkelmann zu einer Kandidatur fürs Lampertheimer Stadtparlament bewegen konnte.

Der Grünen-Politiker ist für seine provozierenden Debattenbeiträge bekannt. Nachdem er der SPD „demokratiefeindliche Tendenzen“ unterstellt und für einen öffentlichen Eklat gesorgt hatte, war es ruhiger um ihn geworden. Nun kehrt er mit unverminderter Streitbereitschaft zurück: „Ein offenes Wort ist nichts Negatives“, rechtfertigt er sich selbst. Vielleicht müsse er aber den einen oder anderen Redebeitrag zuvor mit den Parteifreunden absprechen, räumt er ein und sagt zugleich: „Politik muss auch einen gewissen Unterhaltungswert bieten.“

Die Kleider des Kaisers

Jedenfalls werde er „Showanträge“ der rivalisierenden Parteien auch künftig als solche entlarven. Dazu rechnet Simon etwa das Anbringen von gelben Füßen auf Wegen und Straßen, um die Verkehrssicherheit von Schülern zu erhöhen. Oder das Bemalen von Unterführungen zur Erhöhung der Sicherheit. Sich selbst charakterisiert Simon am liebsten mit einer Märchenfigur: dem kleinen Jungen in „Des Kaisers neue Kleider“, der auf einmal sieht, was alle anderen übersehen – die nackte Wahrheit.

Noch etwas fällt an der Kandidatenliste der Grünen auf: Der amtierende Fraktionsvorsitzende Stefan Nickel gibt sich mit dem vierten Platz zufrieden. Dass er damit bereit ist, den Chefposten einem Parteifreund oder einer -freundin zu überlassen, macht er damit deutlich. Entscheiden werde jedoch das Wahlergebnis am 14. März sein. Ohnehin setzen die Grünen weniger auf individuelle Platzierungen. Sie verstehen sich als Team, das auch nur gemeinsam gewinnen kann. Und das in der nächsten Wahlperiode mitregieren will. Auf mögliche Koalitionspartner wollen sich die Teamspieler dabei nicht festlegen lassen. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.01.2021