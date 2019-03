Auch diesmal ist das Frauenfrühstück gut besucht. © fh

Hofheim.Einmal mehr verzeichnete das Frauenfrühstückstreffen der Liebenzeller Gemeinde eine hervorragende Resonanz. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt, in ansprechenden Frühlingsfarben gedeckt und das vorbereitete Frühstück ließ keine Wünsche offen.

Nach der Stärkung gab es einen Vortrag von Christiane Siefkes über das einerseits erzwungene, andererseits bewusst gewollte „Loslassen“. Die Referentin, selbst dreifache Mutter, Vermögensberaterin und Pastorenehefrau, spannte einen weiten Bogen über das erzwungene Loslassen im Leben von geliebten Menschen, Arbeitsplätzen, Gesundheit oder liebgewonnen Lebenssituationen. Demgegenüber stellte sie das bewusste Loslassen von Erwartungen. „Erwartungshaltungen an das Leben, an Menschen werden zwangsläufig zu Enttäuschungen führen“, so Siefkes, die das Loslassen von Enttäuschungen und Verletzungen mit einem Wurm im Apfel verglich, der sich zum Kern frisst und den ganzen Apfel verdirbt.

Hilfe beim Loslassen findet sie in dem Umstand, dass ihr Leben und ihre Lebensumstände in den Händen Gottes einem bestimmten Plan folgen und keine Aneinanderreihung von Versehen oder Zufällen ist. „Hinter allem steht ein Sinn“, so Siefkes, auch wenn er sich ihr nicht immer erschließe. Begleitet wurden die gesungenen Lieder der kurzweiligen Vormittagsgestaltung von Angelika Krimm. fh

