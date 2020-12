Hinweisschild in neuer Optik

Hofheim.Das Hinweisschild für das Hofheimer Bürgerhaus hat eine neue Optik. Bernhard Hossner, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands, hat in den vergangenen Wochen dem in die Jahre gekommenen Holzschild ein neues Erscheinungsbild verpasst. Ursprünglich war die Erneuerung als Projekt am Freiwilligentag geplant, musste jedoch verschoben werden. Mit etwas Verzögerung konnte es jetzt realisiert werden. So war das Hinweisschild verblasst und über die Jahre hinweg durch die Witterung auch stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Silhouette ergänzt

Zusätzlich entsprach es optisch dem Zustand des Bürgerhauses aus der Zeit vor dem Umbau und der Sanierung. „Insofern war die Erneuerung in mehrfacher Hinsicht notwendig“, so Ortsvorsteher Alexander Scholl. Mit angepasster Silhouette, neuer Farbe und einem Dach als Wetterschutz erstrahlt das Schild in neuem Glanz. Selbst das Logo der Kinderkrippe „Kleines Ich“ ist bei genauer Betrachtung zu erkennen.

„Wenn man nichts gemacht hätte, wäre das Schild irgendwann nicht mehr zu retten gewesen. Jetzt ist es an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und erfüllt wieder seinen Zweck“, freut sich Ortsvorsteher Alexander Scholl mit seinen Kollegen vom CDU-Ortsverband beim Pressetermin. fh

