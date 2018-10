Historische Aussicht

Einfach mal Probesitzen bei der Einweihung der neuen Bank. © see

Rosengarten.Bei der Einweihung der neuen Sitzbank in Rosengarten radelten bei schönstem Herbstwetter einige Radfahrer vorbei. In Zukunft haben sie die Möglichkeit zu rasten, ein wenig den Ausblick zu genießen und dabei das Schild „Historisches Lampertheim“ zu studieren. So jedenfalls wünschte sich das Bürgermeister Gottfried Störmer in seiner Ansprache.

Den Sitzplatz mit geschichtlichen Informationen haben die Lampertheimer Bürgerstiftung, die Sparkasse Worms-Alzey-Ried und der TGV Rosengarten finanziert.

Die neue Bank befindet sich am hessischen Radweg R6 auf Höhe des Deichverteidigungsweges. Auf dem Schild ist ein historisches Bild zu entdecken, auf welchem die nahe gelegene Rheinbrücke noch zwei Türme besitzt. Ein Text erläutert die Geschichte der Brücke.

Der frühere Ortsvorsteher von Rosengarten, Horst Werner Schmitt, sein Sohn und aktueller Vorsitzender der Bürgerkammer, Oliver Schmitt, und die zweite Vorsitzende der Kammer, Ute Haas-Zanlonghi, freuten sich über das Geschenk für den Stadtteil. Bürgermeister Störmer dankte auch dem Team um Uwe Becher, Fachbereichsleiter Verkehr, Sicherheit und Ordnung, für das Gestalten der Fläche vor Ort. see

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018