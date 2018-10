Hits von Deep Purple und Co.

Lampertheim.Zu einer musikalischen Reise von den 60ern bis in die 80er Jahre hatte die Musikschule Lampertheim in den Römersaal eingeladen. Drei Erwachsenen-Ensembles versetzten dort viele Zuhörer zurück in die Zeit ihrer Jugend, als Radiostationen „San Francisco“, „Hotel California“ oder „Island in den Sun“ rauf und runter spielten oder sie zu Titeln der Eagles, Beachboys oder Simon and Garfunkel getanzt, gelacht und gefeiert hatten. Rolf Eichele am Klavier unterstützte das Gesangsensemble Cantemos. Zudem spielten die Bands „Mixed Generation“ und „LA-Seven“ Hits von Deep Purple und den Smokies. / Fell

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018