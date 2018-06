Anzeige

Hofheim.Das Hochfest Fronleichnam feierte die katholische Pfarrei mit einer Eucharistiefeier in der Balthasar-Neumann-Kirche, die vom Katholischen Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“ unter der Leitung Werner Stöckels gesanglich umrahmt wurde. Auf das Hochamt mit Pfarrer Adam Malczyk folgte eine Prozession, an der viele Erstkommunionkinder in ihrer Festkleidung teilnahmen. Eine sechsköpfige Bläsergruppe der Formation „Spirit“ um Martin Stumpf sorgte dabei für die musikalische Begleitung. Am Familienzentrum war der erste Altar aufgebaut. Auf dem Kirchenvorplatz wurde der feierliche Schlusssegen erteilt. fh