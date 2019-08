Hochkarätige Torchancen

Lampertheim.In der Qualifikationsgruppe 2 der Kreisklasse kamen die D1-Fußballer des TV Lampertheim (TVL) beim TV Lorsch 2 zu einem 1:0-Erfolg. Die erste Torchance in einem zerfahrenen Spiel hatte Lorsch.

Diese vereitelte Nico Schmitt im Tor mit einer wahren Glanztat zur Ecke. Für den TVL leitete Erik Engels den ersten sehenswerten Angriff ein. Insgesamt erarbeiteten sich beide Teams im ersten Abschnitt nur wenige Tormöglichkeiten, die jedoch dann allesamt sehr hochkarätig waren. Lorsch hatte in der Anfangsphase kaum Chancen. Zu gut war das Mittelfeld der Gäste in den Zweikämpfen und auch die Abwehr stand sehr sicher und ließ kaum Aktionen zu. Zu verzeichnen war für Lorsch nur ein Ball, der das Tor hauchdünn streifte. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Abschnitt erhöhte der TV Lampertheim weiter den Druck und erspielte sich viele Tormöglichkeiten. Die einzige Großchance der Hausherren ging knapp daneben. Die bis dahin größte Torchance vergab Jonas Volk, als er nach einem Alleingang auf das Gehäuse der Lorscher am Torwart scheiterte, den folgenden Nachschuss klärte Lorsch in höchster Not knapp vor der Torlinie. Das überfällige 1:0 fiel dann aber in der nächsten Szene. Bruno Martinovic versagte zunächst am Lorscher Torwart, der dann jedoch beim Nachschuss machtlos war.

Lorsch hatte dann nach einem Freistoß in aussichtsreicher Position die Möglichkeit zum Ausgleich, verfehlte jedoch das Tor. Sehenswert war noch der Gewaltschuss von Maxim Graf fast von der Mittellinie, der sich gefährlich auf das Lorscher Gehäuse senkte, aber nicht ins Ziel traf. Der letzte Schuss von Mehmet Bagci war dann zu zentral auf den Torwart, so dass es schließlich beim 1:0 für den TV Lampertheim blieb. Alles in allem war der Sieg aufgrund der viel besseren zweiten Hälfte des TV Lampertheim verdient und hätte bei einer besseren Chancenverwertung durchaus auch höher ausfallen können.

Es spielten: Nico Schmitt, Felix Schönberg, Julian Kurpiers, Jonas Volk, Mehmet Bagci, Tom Becker, Maxim Graf, Bruno Martinovic (1), Damian Bogusch, Erik Engels, Arthur Geigert und Lukas Krauth. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.08.2019