„Hocker“ genießen bis tief in die Nacht

Lampertheim.Obwohl an diesem Wochenende die Konkurrenz an Festen im gesamten Stadtgebiet groß war, konnte sich der Gesangverein MGV 1840 auf seine treuen Fans verlassen. Schon ab 18 Uhr füllten sich am Samstag die Tische und Bänke mit einem erwartungsvollen Publikum, denn bekannterweise wird Unterhaltung beim MGV großgeschrieben.

Holger Schneibel, der Erste Vorsitzende, konnte denn auch zahlreiche Gäste begrüßen, darunter Bürgermeister Gottfried Störmer und SPD-Landtagskandidat Marius Schmidt, ehe er das Regiment an die „Oldies“ von der „Second Chance“ übergab. Die sieben Musiker, bunt zusammengewürfelt aus Neigung, frönten eine Stunde lang mit fünf Gitarren, einem Drummer und Frontmann Gottfried Senfter vor allem der Rockmusik. Den Zuhörern gefiel es, wie der Beifall zeigte.

Die ganze Bandbreite der Pop- Musik pflegte das Trio Bayer Baier Band. Die drei Musiker Barney Baier, Michael Moser und Ines Vocca fanden mit ihren Melodien reichlich Zuspruch. Songs wie „Ich war noch niemals In New York“ oder „Über den Wolken“ von Reinhard Mey animierten das Publikum zum Mitsingen.

Aber auch der MGV 1840 als Gastgeber wollte musikalisch nicht nachstehen. Elisabeth Seidl dirigierte zuerst ein Männerensemble, das die Persiflage „Konkordia“ auf die Gesangvereine brachte, und auch die Damen wussten mit dem Gassenhauer „Hody, Jody ,Jody, ö“ zu gefallen.

Wer wollte, konnte sich kulinarisch stärken, denn das Küchenteam hatte reichlich vorgesorgt. Es fehlten weder das Grillfleisch noch die Bratkartoffeln aus der Riesenpfanne. Das Team war den ganzen Abend ausgelastet. Natürlich gab es auch die selbstgemachten Crepes, sogar in einer Erwachsenenversion, die mit Eierlikör zubereitet wurde. Wem das Süße nicht genug war, konnte sich zum Nachtisch an der Eisbar erfreuen. Bis um Mitternacht konnte man auch das eine oder andere Tänzchen wagen. Ein Angebot, das rege genutzt wurde. Die letzten „Hocker“ verließen erst um 1.30 Uhr das Fest, wie Holger Schneibel berichtete.

Tolles Solo von Hans-Dieter Zehfuß

Am Sonntag sind traditionell die Lampertheimer Gesangvereine zu Gast. Der MGV 1840 Männerchor eröffnete diesmal den musikalischen Reigen. Das „Benia Calastoria“ erklang und auch das Lied „Wohl ist die Welt so groß und weit“, ein Streifzug durch die Jahreszeiten, wusste zu gefallen. Hans-Dieter Zehfuß sang dabei mit angenehmer Stimme die dritte Strophe solo.

Die Chorgemeinschaft MGV Cäcilia/Sängerrose setzte die Reihe der Auftritte fort und sang mit viel Schwung ihren Deutschmeister, der geradezu zum Mitklatschen auffordert, was das Publikum auch gerne befolgte. Auch der Griechische Wein wusste zu gefallen, und mit Melodien wie die „Julischka aus Budapest“ erinnerte man an vergangene Operettenherrlichkeit.

Das Kontrastprogramm boten dann die „Swinging Roses“. Die Frauen haben sich mehr dem modernen Liedgut verschrieben, und so wurde mit „Sweet dreams oder „Be my baby“ mehr die zeitgemäße Pop-Literatur besungen. Der Kontrast kam gut an und die Sängerinnen waren mit dem Erfolg zufrieden.

Jugendlich daher kam auch der Auftritt der Tanzformation „Reloaded“ des CGT Lampertheim. Die Mitglieder traten als Westerngirls auf und zeigten eine überzeugende Performance. Bis zum Beginn der närrischen Jahreszeit ist es nicht mehr weit, wird sich mancher Besucher gedacht haben. Wie in jedem Jahr bestritt der Evangelische Posaunenchor aus Hofheim den Abschluss der musikalischen Darbietungen. Über die Mittagszeit hinaus unterhielt er die Gäste, bis am späten Nachmittag das Fest ausklang.

Nach all dem Trubel können sich die zahlreichen Helfer des MGV nun ausruhen, denn der Aufwand der Vorbereitung und Durchführung sei immens, wie Holger Schneibel anmerkte. Der Erfolg sei aber auch Belohnung – im nächsten Jahr soll deshalb wieder gefeiert werden.

