„Höchster Schutz für Daten“

Lampertheim.„Zuhause an meinem Rechner hängt ein Zettel mit der Aufschrift ,Das größte Computerproblem sitzt vor dem Bildschirm’“, berichtete Rathauschef Gottfried Störmer selbstironisch, als er gestern eine Schulung zu IT-Sicherheit für die Mitarbeiter der städtischen Verwaltung eröffnete. Doch natürlich ist der Hintergrund ernst: Bis Ende des Jahres 2022 sollen Bürger – laut Onlinezugangsgesetz – Verwaltungsdienstleistungen auch bequem via Internet in Anspruch nehmen können. Schlange stehen im Amt ist dann passé.

Dafür macht sich die Stadt Lampertheim fit. „Die jüngste IT-Sicherheitsüberprüfung im vergangenen Jahr hat ergeben, dass unsere Verwaltung technisch auf dem neuesten Stand ist“, erklärte Ralf Müller, Leiter des Fachdienstes IT- und Organisationsmanagement im Pressegespräch am Rande der Veranstaltung. Allerdings hätten die Experten des Kommunalen Dienstleistungszentrums für Cybersicherheit Hessen die Kommune aufgefordert, konkrete Handlungsanweisungen an Mitarbeiter zu formulieren, wie mit Daten möglichst sensibel umgegangen werden soll.

Acht Monate lang haben daher die EDV-Fachleute der Lampertheimer Verwaltung zusammen mit den Fachbereichsleitern alle Computeranwendungen, die städtische Mitarbeiter nutzen, noch einmal genauer unter die Lupe genommen. 80 Programme – von der Software der Finanzverwaltung über die der Kindertagesstätten und des Katastrophenschutzes bis hin zu der der Friedhofsbewirtschaftung. „Überall gibt es dabei sensible bis hochsensible Daten“, betonte Müller. „Und für die wollen wir höchstmöglichen Schutz erreichen.“

Feilen an Dienstanweisung

Inzwischen wird im Rathaus an einer Dienstanweisung gefeilt, die festlegt, wie der Umgang mit Informationstechnologie künftig erfolgen soll. Zudem werden Beamte und Angestellte erneut darauf hingewiesen, dass sie beispielsweise komplexe Passwörter nutzen und keine verdächtigen E-Mails öffnen sollen. Auch das Anschließen von fremden Geräten – wie USB-Sticks oder Digitalkameras – ist tabu.

Für diese Thematik wollte auch die Schulung sensibilisieren. Markus Beier und Michael Peter von der Beratungsfirma allgeier core aus Offenburg machten mit einem humoristischen Programm auf Fallen beim Umgang mit Computer und Smartphone aufmerksam. Überraschungseffekte inklusive. Und so wurde manchem Mitarbeiter sicher etwas mulmig, als die beiden Experten leicht das ein oder andere Handy orten konnten. Doch sie befanden sich in guter Gesellschaft: Denn auch das iPad des Ersten Stadtrats Jens Klingler erschien plötzlich auf dem Monitor. off

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.01.2019